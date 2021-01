Samsung Unpacked 2021 : Galaxy S21, S21+, S21 Ultra et Galaxy Buds Pro

Retrouvez ici toutes les nouveautés annoncées lors de l’évènement Unpacked 2021 de Samsung (Galaxy S21, S21+, S21 Ultra et Galaxy Buds Pro).

Samsung a dévoilé jeudi sa nouvelle gamme de téléphones Android Galaxy S21.

Il existe trois modèles, chacun avec un écran plus grand que le précédent: le Galaxy S21, le Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra. Tous prennent en charge la 5G et sont les premiers appareils équipés du nouveau processeur phare Snapdragon 888 de Qualcomm qui a été annoncé le mois dernier.

Samsung reste le principal fabricant de téléphones au monde avec 22,7% du marché, selon les derniers chiffres d’IDC. Une grande partie de ses ventes provient de modèles moins chers, mais Samsung est en concurrence avec Apple aux États-Unis avec ses téléphones haut de gamme des séries Galaxy S et Galaxy Note. Ce sont les téléphones qui iront de pair avec la nouvelle série d’iPhone 12 d’Apple et ils semblent être la meilleure option pour les personnes qui préfèrent Android à un iPhone et qui veulent les derniers appareils photo et processeurs.

Galaxy S21 et Galaxy S21+

Comme on pouvait s’y attendre, le Galaxy S21 et le Galaxy S21+ ont beaucoup des mêmes fonctionnalités avec des différences subtiles. Les deux ont un écran AMOLED FHD + « Dynamique » avec un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz (48-120 Hz). La différence étant que le S21 standard a un écran de 6,2 pouces, tandis que le S21 + fait 6,7 pouces.

Chaque modèle est équipé de caméras selfie avant identiques de 10 MP et de triples caméras à l’arrière, qui présentent des « améliorations de qualité professionnelle », notamment des objectifs grand et ultra grand angle de 12 MP. Le troisième capteur est un téléobjectif 64MP. Cependant, les utilisateurs n’ont pas à s’inquiéter de la complexité de la caméra. Le logiciel d’imagerie de Samsung gère toutes les tâches lourdes, de sorte que même la prise de vidéo 8K est un jeu vidéo.

En parlant de logiciel d’imagerie, Samsung s’est efforcé de rendre ses Galaxy S21 pratiques pour les vloggers. Les utilisateurs peuvent capturer la vidéo des caméras avant et arrière simultanément. De plus, avec un ensemble de Galaxy Buds, les vloggers peuvent enregistrer un son ambiant clair et net et des commentaires en même temps à l’aide de la technologie d’enregistrement multi-micro.

Les deux modèles sont alimentés par un processeur octa-core Snapdragon 888 2,8 GHz 5 nm avec 8 Go de RAM (LPDDR5) et 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Tous les téléphones de la gamme S21 prennent également en charge la 5G. Malheureusement, Samsung a choisi de supprimer le stockage extensible cette fois-ci. La marque a également cessé de proposer les téléphones avec un chargeur, mais nous savions que cela allait arriver. Les deux décisions ont contribué à réduire le prix à environ 850€ pour le modèle le plus basique.

Le prix du Galaxy S21 et du Galaxy S21 + commence à 859€ et 1059€, respectivement. Les précommandes ont déjà commencé, les deux téléphones étant expédiés à partir du 29 janvier.

Galaxy S20 Ultra

Le Galaxy S21 Ultra intègre un écran Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6,8 pouces (3 200 x 1 440 pixels, 515 PPI) certifié HDR10 +. L’écran dispose en outre d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui s’adapte au contenu que vous regardez, de 10 Hz à 120 Hz, pour mieux équilibrer la qualité de l’image et la durée de vie de la batterie.

Le nouvel écran est également plus lumineux qu’avant, avec jusqu’à 1500 nits de luminosité maximale. Selon Samsung, c’est 25% plus lumineux que l’écran du Galaxy S20.

Sous le capot se trouve le Snapdragon 888 SoC de Qualcomm, une puce octa-core de 5 nm fonctionnant jusqu’à 2,8 GHz, ainsi que jusqu’à 16 Go de mémoire LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage interne (selon le modèle). Notamment, il n’y a plus de stockage extensible. La connectivité Wi-Fi 6E et 5G est fournie de série.

Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui prend en charge à la fois la charge sans fil et la charge rapide, cette dernière pouvant ajouter une charge de 50% en seulement 30 minutes.

Samsung a tout mis en œuvre pour le module photo, intégrant quatre capteurs orientés vers l’arrière. Le capteur principal se compose d’un objectif de 108MP grand angle (champ de vision de 83 degrés) avec une ouverture f/1,8 et une stabilisation d’image optique. Il y a aussi un appareil photo ultra-large 12MP avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision de 120 degrés, un téléobjectif 3x avec une ouverture f/2,4 et un deuxième téléobjectif avec un zoom optique 10x et une ouverture f/4,9. Les deux téléobjectifs sont des unités 10MP.

Le Galaxy S21 Ultra est également le premier de la série Galaxy S à fonctionner avec le S Pen, le stylet des gammes Galaxy Note et Galaxy Tab de Samsung. Samsung a déclaré que vous pouvez soit utiliser un S Pen existant à partir de l’un de ces appareils, soit en acheter un séparément.

Il convient également de mentionner le fait que le S21 Ultra possède un indice de résistance à l’eau IP68 et utilise un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran à des fins d’authentification. Comme les autres flagships lancés récemment, vous n’avez pas de bloc d’alimentation dans la boîte.

Le Galaxy S21 Ultra de Samsung commence à 1259€ et les précommandes sont désormais acceptées et il sera possible de le choisir en argent, noir, titane, bleu marine ou marron à partir du 29 janvier 2021.

Galaxy Buds Pro

Les nouveaux Galaxy Buds Pro de Samsung contiennent des woofers de 11 mm pour les basses et des tweeters de 6,5 mm pour s’attaquer aux aigus, mais ce sont plus que de simples accessoires de divertissement. Grâce à une gamme de trois microphones, une unité de prise de voix (VPU) et un pare-vent ainsi qu’un système intelligent de suppression active du bruit (ANC), les Galaxy Buds Pro sont également prêts pour les tâches de productivité.

Chaque oreillette abrite une batterie de 61 mAh tandis que l’étui de chargement a une unité de 472 mAh plus grande. Samsung a déclaré que les utilisateurs pouvaient s’attendre à environ cinq heures de lecture avec ANC activé ou jusqu’à huit heures sans. En tenant compte du jus supplémentaire que le boîtier de charge peut fournir, ces chiffres grimpent à 18 heures et 28 heures avec ANC activé / désactivé, respectivement.

En termes de temps de conversation, comptez environ quatre heures avec ANC activé et cinq heures sans l’ANC, ou 14,5 heures avec ANC activé et 17,5 heures sans fonction lorsque vous utilisez l’étui de charge. Une charge de cinq minutes peut entraîner jusqu’à une heure supplémentaire de lecture.

Bien que les têtes soient certifiées IPX7, ce qui signifie qu’elles peuvent être immergées dans jusqu’à un mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum, le boîtier de charge n’est pas étanche. En tant que tel, Samsung a déclaré qu’il n’était « pas conseillé d’utiliser la plage ou la piscine ».

Les Galaxy Buds Pro sont proposés en noir, argent et violet et sont disponibles directement auprès de Samsung au prix de 229,90 euros.

Galaxy SmartTag

Pour terminer, Samsung a décidé de se frotter à Tile avec sa solution de suivi d’objets, le Galaxy SmartTag. Le porte-clés se fixe facilement à un jeu de clés ou se range dans une poche de sac à dos pour aider les utilisateurs à localiser leurs effets personnels s’ils en perdent la trace.

Le Galaxy SmartTag sera lancé le 29 janvier et les précommandes ont déjà commencé. Samsung offre un SmartTag à toute personne qui commande un modèle de Galaxy S21 avant le 28 janvier. Individuellement, les trackers se vendent 30 $ chacun.