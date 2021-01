Bitcoin : un programmeur oublie son mot de passe et pourrait perdre ses 220 millions de dollars

Un programmeur allemand a oublié le mot de passe de son disque dur et risque de perdre 220 millions de dollars.

Se retrouver avec quelques suppositions de mot de passe avant d’être exclu d’un système est quelque chose que beaucoup ont connu, mais pas avec 240 millions de dollars en jeu. C’est la situation peu enviable à laquelle est confronté Stefan Thomas, qui a perdu le mot de passe d’un disque dur contenant 7 002 Bitcoin.

Le New York Times rapporte que le programmeur d’origine allemande qui vit à San Francisco a reçu le transport de Bitcoin il y a plus de dix ans, à l’époque où ils ne valaient que quelques dollars chacun. Thomas les a stockés dans un portefeuille numérique sur son disque dur IronKey et a noté le mot de passe sur un morceau de papier, qu’il a perdu. Avec la flambée récente du prix du Bitcoin, ce lecteur compte désormais environ 240 millions de dollars.

L’IronKey autorise dix mots de passe incorrects avant que son contenu ne soit définitivement chiffré. Thomas a déjà huit tentatives infructueuses.

«Tous ce que je peux faire, c’est m’allonger sur mon lit en réfléchissant», a déclaré Thomas au New York Times. » Puis, je me mets devant mon ordinateur avec une nouvelle stratégie… qui ne marche pas et me plonge à nouveau dans le désespoir. »

Les gens ont offert à Thomas de l’aide pour accéder au lecteur … moyennant finance. L’ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, a tweeté: « Euh, pour 220 millions de dollars en Bitcoin verrouillé, vous ne faites pas 10 suppositions de mot de passe, mais apportez-le à des professionnels pour acheter 20 IronKeys et passer six mois à trouver un canal secondaire ou à décapsuler. « Il a ajouté: « Je suis partant pour 10%. Appelez-moi », mais a dit plus tard que c’était une blague.

Ce n’est pas le premier cas où quelqu’un perd des millions de dollars de Bitcoin. Le travailleur informatique britannique James Howells a extrait 7 500 BTC, d’une valeur actuelle de plus de 250 millions de dollars, en conservant les clés privées sur un disque dur. Il a été accidentellement jeté en 2013.

La société de données sur les crypto-monnaies Chainalysis estime qu’environ 20% des 18,5 millions de Bitcoin existants, d’une valeur d’environ 140 millions de dollars, sont perdus ou bloqués dans des portefeuilles inaccessibles.

L’expérience a aigri l’opinion de Thomas sur les crypto-monnaies. « Toute cette idée d’être votre propre banque, laissez-moi le dire ainsi, fabriquez-vous vos propres chaussures ? La raison pour laquelle nous avons des banques est que nous ne voulons pas nous occuper de tout ce que font les banques. »