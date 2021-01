Ring a déployé le chiffrement de bout en bout pour certaines de ses caméras

Ring a déployé le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour certaines de ses sonnettes et caméras connectées.

Amazon a commencé à déployer le chiffrement de bout en bout (E2E) sur certaines de ses sonnettes et caméras de sécurité Ring. Jusqu’à présent, la vidéo voyageant des serveurs Ring vers le périphérique de réception d’un utilisateur, tel qu’un smartphone ou un ordinateur portable, était envoyée en clair. Théoriquement, jusqu’à présent, rien n’empêchait une personne mal intentionnée d’intercepter et de regarder ces flux.

Mercredi, Ring a annoncé avoir lancé le chiffrement vidéo de bout en bout pour certains de ses modèles d’appareils photo. Le communiqué de presse précise que la fonctionnalité est en mode «Preview». Ring recherche les commentaires des clients qui l’aperçoivent pour l’améliorer et corriger les éventuels bugs.

Actuellement, les vidéos Ring sont chiffrées en transit lorsqu’elles passent de la caméra au cloud et lorsqu’elles résident sur les serveurs. Cependant, la vidéo diffusée depuis les serveurs vers un appareil est envoyée déchiffrée. Ring a simplement ajouté une couche supplémentaire qui crypte la vidéo jusqu’à la réception.

En septembre, Ring a annoncé qu’il prévoyait de lancer le chiffrement E2E d’ici la fin de 2020. Il a raté cette cible d’environ deux semaines, et il semble évident qu’il faudra encore quelques mois avant qu’il ne soit pleinement mis en œuvre.

«Au fur et à mesure que la fonctionnalité sera déployée au cours des prochains mois, les clients peuvent activer la fonctionnalité depuis le centre de contrôle dans l’application Ring», a déclaré la société.

Pour l’instant, le mode Preview est d’une portée très limitée. Cette fonction ne fonctionne pas avec les caméras Ring à batterie ou à énergie solaire pour le moment. Elle ne fonctionnera qu’avec les sonnettes filaires, la Floodlight, le Spotlight et ses Stick Up Cams. Android 8 et iOS 12 (ou version ultérieure) sont également une configuration système requise, tout comme la dernière version de l’application mobile Ring.

Les personnes intéressées par l’activation du cryptage E2E doivent se rendre dans le centre d’aide de Ring pour vérifier la compatibilité des caméras. La page comprend également des instructions sur la façon d’activer la fonctionnalité.