Kaspersky Lab placé sur une liste noire du régulateur américain des communications

Kaspersky Lab devient la première entreprise russe à être ajoutée à la liste noire du régulateur américain des communications.

Kaspersky Lab rejoint les sociétés de télécommunications chinoises Huawei Technologies Co et ZTE Corp sur la liste noire du régulateur américain des communications, ainsi que China Mobile (États-Unis) et China Telecom (Amériques), qui ont toutes deux été ajoutées en même temps que la société russe.

Plus tôt ce mois-ci, l’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (BSI) a émis un avertissement aux utilisateurs de Kaspersky suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avertissant que l’entreprise pourrait « mener elle-même des opérations offensives, être forcée contre sa volonté d’attaquer des systèmes cibles ou être espionné en tant que victime d’une cyberopération à son insu ou en tant qu’outil d’attaques contre ses propres clients. »

La société Kaspersky Lab, basée à Moscou, a fait valoir que l’avis allemand est basé sur des motivations politiques et non sur des évaluations techniques. Alors que la FCC n’a fait aucune mention de l’invasion de l’Ukraine par la Russie ou du récent avertissement du président Biden aux entreprises américaines de renforcer leurs cyberdéfense en vue d’inévitables attaques russes, Kaspersky Lab a déclaré que la décision avait été « prise pour des raisons politiques ». Il a ajouté que cette décision était « une réponse au climat géopolitique plutôt qu’une évaluation complète de l’intégrité des produits et services de Kaspersky ».

Si une entreprise est inscrite sur la liste, l’argent du fonds de service universel annuel de 8 milliards de dollars de la FCC ne peut pas être utilisé pour acheter ou entretenir ses produits.

ITWire note que la plateforme de coordination des vulnérabilités et de primes de bogues HackerOne a cessé de faire affaire avec Kaspersky Lab le 16 mars.

We welcome the start of negotiations to resolve the current situation in Ukraine and hope that they will lead to a cessation of hostilities and a compromise. We believe that peaceful dialogue is the only possible instrument for resolving conflicts. War isn’t good for anyone.

— Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) March 1, 2022