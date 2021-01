Razer travaille sur son propre masque de protection N95 avec éclairage RVB et plaque frontale en plastique transparent.

Razer est l’une des nombreuses entreprises qui ont apporté leur aide pendant les premiers jours de la pandémie de Covid-19 en produisant des masques pour ceux qui en avaient le plus besoin. Aujourd’hui, la société le fait à nouveau, mais cette fois avec une touche Razer distinctive: découvrez le projet Hazel, un respirateur N95 présenté au CES avec une coque en plastique transparent, un éclairage RVB et deux filtres.

Contrairement au projet Brooklyn, il semble que Hazel est destiné à devenir un produit réel. Razer travaille déjà avec une équipe d’experts médicaux et de scientifiques pour s’assurer que le masque répond aux normes de protection modernes de Covid-19, et il semble que l’entreprise dispose d’un prototype approprié.

Alors, qu’est-ce qui est différent chez Hazel? Comment se compare-t-il aux autres masques du marché? Outre la prise en charge de l’éclairage Chroma RGB, les doubles filtres qui utilisent la «ventilation active» pour filtrer l’air qui est respiré et expiré, bloquant 95% des particules nocives, y compris le Covid-19.

Ces filtres peuvent être détachés, remplacés et rechargés à volonté. Razer travaille même sur un boîtier de charge spécial avec un «intérieur de lumière UV», capable de tuer toutes les bactéries et virus susceptibles de recouvrir le masque.

Comme indiqué précédemment, le projet Hazel dispose également d’une grande plaque frontale en plastique transparent qui permet aux autres de voir votre bouche et votre nez sans y être exposés. Étant donné que la plupart des masques sont opaques, cela pourrait être une fonctionnalité intéressante pour ceux qui veulent être un peu plus expressifs. La nuit ou dans d’autres environnements plus sombres, l’éclairage RVB intégré de Hazel peut briller sur votre visage et le rendre un peu plus facile à voir.

Hazel vise également à s’attaquer à l’un des autres petits désagréments auxquels le public masqué est confronté aujourd’hui: la voix étouffée. Lorsque vous essayez de parler à travers un respirateur N95 traditionnel, ou même un masque en tissu, il est parfois nécessaire de vous répéter plusieurs fois afin d’être bien compris.

Razer espère résoudre ce problème en incluant ce qu’il appelle la technologie « voiceamp ». Hazel dispose d’un combo micro et amplificateur intégré, qui peut augmenter le volume et la clarté de votre voix, même avec le masque hermétique attaché à votre visage.

Nous ne savons pas quand Project Hazel arrivera sur le marché, ni quel sera son nom officiel ni combien cela coûtera. Cependant, il contient certainement beaucoup d’idées intéressantes, nous espérons donc qu’il commencera à être expédié le plus tôt possible (et idéalement à un prix abordable).