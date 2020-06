Une IA entraînée via les paroles de Nirvana a créé cette chanson originale

Un YouTuber répondant au nom de Funk Turkey a utilisé l’intelligence artificielle pour créer une fausse chanson Nirvana.

Comme le dit le proverbe, « toutes les bonnes choses ont une fin ». Cela inclut inévitablement la création de musique à partir de votre groupe ou interprète préféré. Que ce soit le résultat de différences créatives, d’une pause indéfinie ou de tout autre chose, le temps gagne toujours. Et si l’intelligence artificielle pouvait intervenir ?

Le YouTuber Funk Turkey a expérimenté cette proposition même, en fournissant des paroles de groupe à une IA et en lui demandant d’écrire une chanson entièrement nouvelle basée sur ce qu’elle a analysé. Le résultat est … intéressant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Dans l’exemple le plus récent, les paroles de diverses chansons de Nirvana ont été extraites de Genius et analysées par l’IA. Le résultat est un titre que Funk Turkey appelle Smother.

En particulier, toute la musique et le chant ont été interprétés, mixés et masterisés par le créateur dans sa cuisine à l’aide de l’équipement disponible et d’une ancienne copie de Pro Tools. La voix a elle aussi été retravaillée pour avoir un peu plus de chaleur et de grain supplémentaires.

Les paroles qui en résultent sont aussi absurdes que ce à quoi vous vous attendez et conformes aux efforts pour créer des scénarios basés sur l’IA.

Des efforts similaires de la part de YouTuber utilisent Nickelback et Metallica pour créer des pistes fictives supplémentaires.