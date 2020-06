Facebook fait l’acquisition de Mapillary, concurrent de Google Street View

Facebook vient de racheter un des concurrents les plus connus au service Google Street View, Mapillary.

Il n’y a pas si longtemps, les cartes numériques n’étaient même pas disponibles. Beaucoup se souviennent de partir en vacances en famille armé d’un peu plus qu’un atlas routier de la station-service locale (et le plus souvent, en retirant simplement une ancienne version de la boîte à gants). Entre les cartes papier et les panneaux de signalisation, c’est tout ce que vous aviez à votre disposition lorsque vous étiez sur un territoire inconnu. Bien sûr, les temps ont changé.

Facebook a acquis cette semaine la société de cartographie participative suédoise Mapillary pour un montant non divulgué.

Lancée en 2013 en tant qu’application iPhone, Mapillary est une plateforme de cartographie qui prend les images soumises par les utilisateurs de leurs communautés locales et les assemble pour créer des cartes au niveau de la rue en constante évolution. La société a ajouté la prise en charge des utilisateurs d’Android au début de 2014. L’an dernier, la base de données de Mapillary contenait plus d’un milliard de photos.

En revanche, des entreprises comme Google utilisent des équipes internes pour capturer des images au niveau de la rue à utiliser dans Google Maps. Cette stratégie leur donne un plus grand contrôle sur la qualité des photos qu’ils capturent, mais signifie également que les images sont mises à jour beaucoup moins souvent par rapport au réseau massif d’utilisateurs de Mapillary.

Le co-fondateur de Mapillary, Jan Erik Solem, a déclaré que la société continuera à servir de plate-forme mondiale pour l’imagerie, les données cartographiques et l’amélioration des cartes. Les utilisateurs pourront toujours télécharger des images comme ils l’ont toujours fait et utiliser les données cartographiques des photos existantes sur la plateforme. À l’avenir, cependant, toutes les images sur Mapillary seront également ouvertes à un usage commercial gratuitement.