Disney + supprime les essais gratuits de 7 jours

La plateforme Disney + a supprimé les essais gratuits de 7 jours, qui permettaient de tester la plateforme.

Disney +, le service de streaming vidéo qui a été lancé à la fin de l’année dernière, n’offre plus aux nouveaux utilisateurs un essai gratuit pour tester la plateforme. Jusqu’à ce point, ceux qui n’avaient pas été auparavant membres pouvaient l’essayer sans risque pendant 7 jours avant de décider de s’engager ou non dans un abonnement payant.

Un porte-parole de Disney a déclaré à CNET que «le service était fixé à une proposition de rapport qualité-prix attrayante qui, à notre avis, offre une offre de divertissement convaincante à elle seule».

Disney + coûte 6,99 € par mois, ou 69,99 € par an lorsqu’il est payé d’avance, ce qui correspond à 5,83 € par mois.

Les essais gratuits sont standard parmi les services de streaming, mais ils ne sont pas universels. Dazn, le service de diffusion en continu de sports par abonnement qui héberge certains des plus grands combats de boxe et de MMA que l’industrie ait à offrir, a abandonné son offre d’essai gratuit l’année dernière.

Aller à contre-courant et supprimer la période gratuite pourrait rendre la vie un peu plus facile à Disney. Certains abusent sans aucun doute du système en créant des comptes jetables, leur permettant d’exploiter l’offre gratuite indéfiniment sans jamais payer le service. Se débarrasser des essais gratuits permet également à Disney de comptabiliser plus facilement les abonnés réels en éliminant les hypothèses qui viennent avec la prévision du pourcentage d’utilisateurs de l’essai qui se convertiront en membres payants. De plus, cela suggère que Disney est confiant dans son offre et sa capacité à rivaliser avec d’autres services de streaming.

Ce n’est peut-être pas une décision populaire, mais à tout le moins, aucun contrat n’est impliqué, donc si vous essayez le service pendant un mois et que vous ne l’aimez pas, vous ne payez que 6,99 €.