Lenovo : les derniers ThinkPad intègrent un écran, de l’audio et des fonctions internes améliorés

Lenovo lance ses nouvaeux ThinkPad. Ces derniers intègrent un écran, de l’audio et des fonctions internes améliorés.

Après avoir actualisé ses ordinateurs portables de jeu Legion avec les derniers et les meilleurs composants internes, y compris les processeurs AMD Ryzen, puis abandonné de nouveaux Windows 10 2-en-1 avec des claviers détachables et une prise en charge LTE en option, vous auriez pensé que Lenovo ferait une petite pause.

Cependant, l’une des raisons pour lesquelles la société est désormais le plus grand fabricant de PC en termes de livraisons est la variété d’appareils qu’elle fournit aux consommateurs et aux clients pro.

C’est aussi pourquoi Lenovo a mis à jour des appareils comme le ThinkPad X1 Extreme 15 pouces avec des processeurs Intel de 10e génération, un écran 600 nits plus lumineux, une connectivité Wi-Fi 6 et CAT16 LTE-A, ainsi que le nouveau mode Ultra Performance.

Lenovo ajoute ce paramètre supplémentaire aux ordinateurs portables haut de gamme pour offrir aux utilisateurs la possibilité de pousser leurs systèmes au-delà des limites standard de puissance, de température et d’acoustique pour obtenir des performances supérieures.

Si cela ne vous dérange pas plus de bruit et de consommation d’énergie, cela permettra à votre ordinateur portable d’accélérer à plein régime dans les charges de travail comme les jeux et les encodages vidéo.

Les ThinkPad P15 et P17 bénéficient également d’un petit rafraîchissement, et avec lui, un système de refroidissement repensé, comprenant un dissipateur thermique 30% plus grand et un nouveau maillage thermique qui permet un débit d’air supérieur de 13%. Les deux ordinateurs portables de la série P disposent également du mode Ultra Performance grâce à la meilleure puissance et aux meilleurs thermiques.

Lenovo dit qu’il a préféré choisir une carte fille modulaire au lieu d’une carte mère complètement intégrée, ce qui signifie qu’il est capable de réaliser quatre fois plus de configurations que les générations précédentes. Les P15 et P17 peuvent être équipés jusqu’à 128 Go de RAM, 4 To de stockage SSD et de al carte graphique Nvidia Quadro RTX avec des puissances plus élevées de 90 watts et 110 watts, respectivement.

Cela signifie que la batterie autrement grosse de 94 Wh ne pourra pas garder même le plus petit P15 alimenté pendant plus de quelques heures dans des charges de travail modérément intensives. Et toute cette puissance de calcul vous coûtera plus de 1 979 $ pour le P15 et 2 119 $ pour le P17.

Pour les professionnels qui cherchent à obtenir un poste de travail plus fin et plus léger, Lenovo a apporté la troisième génération du ThinkPad P1, qui est équipé d’un écran 4K, 600 nit et d’un châssis conçu pour rester sans empreinte digitale plus longtemps grâce à un nouveau revêtement anti-bavure. Toutefois, le P1 n’est pas bon marché à un prix de départ de 2019 $, probablement plus que le budget pour la plupart des pros exigeants qui veulent un poste de travail très portable.

Lenovo propose également le ThinkPad P15v, qui intègre des processeurs Intel de série H, un GPU Quadro P620 et le même écran 600 nit pour un prix de départ nettement inférieur à 1349 $.

Tous les nouveaux ThinkPad commenceront à être livrés en juillet.