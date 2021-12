Sonic 2 : une première bande-annonce présente de nouveaux personnages connus des fans

Le film Sonic 2 se dévoile dans une première bande-annonce. On y retrouve le célèbre hérisson bleu en compagnie de nouveaux personnages bien connus des fans.

La 8e édition des Game Awards s’est tenue hier soir à Los Angeles, où It Takes Two a remporté le très convoité prix Game of the Year. Alors que l’évènement concerne en grande partie les nominés et les gagnants, beaucoup s’y intéressent pour les bandes-annonces. Parmi les faits saillants de l’édition de cette année, il y a eu la première de la bande-annonce officielle du film Sonic 2.

Paramount Pictures a connu des débuts difficiles avec le premier film Sonic. À savoir, les fans n’étaient pas satisfaits du design original du studio de Sonic. Le tollé était si grave que le réalisateur du film a annoncé un délai de trois mois pour que le personnage soit correct. Le revers a porté ses fruits, car le nouveau look du célèbre hérisson bleu était beaucoup plus agréable pour les yeux. Le film lui-même n’était pas si mal non plus, Jim Carrey volant sans doute la vedette en tant que docteur Robotnik.

Avec la suite, Paramount fait venir plus de personnages de l’univers Sonic, dont l’acolyte Tails et Knuckles the Echidna, qui semble être décrit comme l’ennemi juré de Sonic dans ce second opus.

La description du film indique que le Dr Robotnik est de retour avec son nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui a le pouvoir de détruire les civilisations. Sonic, quant à lui, fait équipe avec Tails dans le but de trouver le bijou avant qu’il ne tombe entre de mauvaises mains.

Sonic the Hedgehog 2 devrait sortir en salles le 6 avril 2022.