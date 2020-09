Google Messages vous aidera bientôt à désencombrer facilement votre boîte de réception

Google Messages pourrait bientôt vous aider à nettoyer votre boîte de réception en supprimant automatiquement les SMS avec code à usage unique.

Google travaille sur une fonctionnalité qui permettra à son application Messages de détecter les SMS avec un code à usage unique (OTP) qui s’empilent dans votre boîte de réception SMS et de les supprimer automatiquement après 24 heures.

L’utilisateur moyen accédant régulièrement à des dizaines de services et de comptes en ligne, l’utilisation de l’authentification multifacteur (MFA) signifie qu’il aura souvent de nombreux SMS avec un code à usage unique expirés obstruant sa boîte de réception SMS. Bien que les supprimer directement (ou plus tard) soit possible, cela doit être fait manuellement et ne justifie généralement pas autant d’attention que le service/compte auquel ils essaient d’accéder.

Google travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité intéressante pour son application Messages qui devrait aider les utilisateurs à garder leurs boîtes de réception propres et ordonnées en reconnaissant ces messages et en les supprimant automatiquement après 24 heures. Étant donné que les SMS avec un code expirent généralement beaucoup plus tôt que cela et n’ont aucune utilisation future, les faire supprimer automatiquement est certainement une commodité.

Repérée par le site XDA Developers dans une analyse de l’apk de Google Messages v6.7.067, la fonctionnalité invitera les utilisateurs à supprimer automatiquement les OTP après 24 heures. Ils peuvent soit l’approuver pour une boîte de réception plus propre et organisée, soit répondre par un « non merci » si, pour une raison quelconque, l’archivage des codes d’accès temporaires est leur truc.

Avec la fonctionnalité vraisemblablement en développement/test, les utilisateurs peuvent s’attendre à ce qu’elle atteigne Google Messages dans les semaines à venir (ou non, si Google en décide autrement). Les applications concurrentes, quant à elles, pourraient également prendre des notes et ajouter cette fonctionnalité utile à leur liste de fonctionnalités de personnalisation/gestion.