Création d’une application en ligne : les étapes clés

Les applications mobiles sont de véritables outils d’interaction entre les entreprises et leurs clients. Les professionnels libéraux aussi y recourent pour optimiser leur relation avec le public ciblé. Les applications acquièrent de l’importance au fur et à mesure que se développent l’e-commerce et la publicité en ligne entre autres. De même, elles connaissent un immense succès dans le secteur des jeux. Les applications sociales et celles de streaming sont aussi très utilisées.

Selon les chiffres d’une étude datant de janvier 2020, 91 % du temps passé sur un mobile dans le monde se fait sur une application. Quel que soit votre domaine d’activité en tant que professionnel, la création d’une application mobile est une bonne initiative. En tant que particulier, vous pouvez également lancer une application en vue de développer une idée. Aujourd’hui, vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances en développement pour mettre en place un tel programme. Voici les étapes à suivre pour créer une application en ligne.

Déterminez l’objectif de votre application

La première étape pour créer une application en ligne, c’est d’avoir une idée précise de votre objectif. Posez-vous les bonnes questions afin de définir exactement les raisons qui vous motivent à lancer une application mobile :

a quoi servira cette dernière ?

évoluez-vous dans l’e-commerce et voulez-vous augmenter vos ventes ?

désirez-vous créer une communauté autour de votre entreprise , marque ou activité ?

, marque ou activité ? souhaitez-vous renforcer votre image de marque en ligne ?

voulez-vous mieux vous positionner par rapport à vos concurrents ?

aimeriez-vous rassembler des personnes par un jeu, une thématique, une cause ?

Voilà quelques-unes des questions dont les réponses vous aideront à définir votre objectif afin de créer une application efficace.

Choisissez un éditeur d’application de renom

Une fois les objectifs définis, vous aurez une bonne connaissance de votre projet. Faites ensuite le choix de l’outil avec lequel vous créerez votre appli. Pour le choix de votre éditeur d’application, prenez en compte le ou les types d’applications qu’il est possible d’y créer. Certains créateurs sont dédiés à la mise en place d’applications natives ou web. Par contre, d’autres sont utiles pour créer tous les types d’applications.

Assurez-vous que l’éditeur vous permettra de doter votre application des fonctionnalités nécessaires pour intéresser votre cible et atteindre votre objectif. Aussi, vérifiez si la plateforme vous offre la possibilité de personnaliser à souhait votre appli. En fait, pour la création d’une application en ligne, des modèles préconçus sont mis à votre disposition. Vous avez donc moins de possibilités de créer une solution exclusivement sur mesure que si vous développiez de bout en bout à travers le codage.

Néanmoins, les modèles des éditeurs sont personnalisables pour la plupart. L’idéal est de choisir un outil qui vous permet de créer un programme qui ne sera pas identique à un autre. Orientez-vous vers un éditeur qui propose des fonctionnalités originales comme ce que propose creer-application.com, un site qui facilite la création d’application. Avec un tel outil, vous avez la possibilité de concevoir et de développer une appli mobile ou web performante en peu de temps.

Identifiez votre audience cible

De nouvelles applications sont constamment créées et trouvent quand même leur place aux côtés des plus anciennes. Pour faire adopter votre future application par le plus de personnes possible, identifiez clairement une cible. Il va de soi que vous ne pouvez pas rallier à votre logiciel tous les utilisateurs de mobiles. Choisissez votre public en vue de mettre en place une solution qui répond à ses attentes.

Si vous êtes un professionnel et voulez créer une application pour vos clients et prospects, vous devriez déjà avoir une idée des besoins de ces derniers. En revanche, si vous envisagez de lancer l’appli au même moment que votre business, pensez à effectuer une étude de marché en amont. Il est indispensable de connaître votre buyer persona (ou profil type de votre clientèle) pour appréhender ses attentes et mieux le satisfaire.

N’hésitez pas à vous inspirer des applications développées par vos concurrents étant donné que vous visez quasiment le même public. Le but sera de déterminer les faiblesses de leurs programmes et de les éviter. Selon votre cible, vous pouvez créer une application en ligne pour interagir avec elle, lui faire découvrir des produits ou services, lui permettre de se divertir, etc. Les fonctionnalités de votre appli seront fonction de votre objectif et de votre cible.

Définissez le type d’application que vous voulez créer

L’étape pour créer une application en ligne, c’est la détermination de son type. Vous avez le choix entre :

une application native,

une application web,

une application hybride,

une application mixte.

Une appli native est une application conçue pour un système d’exploitation précis (Android, iOS ou Microsoft). Elle se télécharge via des plateformes mobiles, notamment Google Play et App Store. Si vous optez pour une application native, créez une version pour chacune de ces deux plateformes de téléchargement.

Quant à l’application web, c’est une solution développée pour être accessible à partir d’un navigateur web, sur ordinateur ou sur mobile. Elle est utilisable grâce à un smartphone sous système d’exploitation iOS ou Android. Ce type d’application est toutefois moins utilisé, car il est moins pratique que les applications natives.

En ce qui concerne, l’application hybride, c’est le compromis entre une application native et une application web. Elle propose les qualités des deux types de solutions. Si le coût de sa création est bas, l’application hybride n’est accessible que via le web et est moins ergonomique que l’application native.

Enfin, les applications mixtes sont celles qui proposent des écrans d’application native et des écrans d’application web. Elles diffèrent des applications hybrides, car elles peuvent être utilisées avec ou sans internet.

Mettez en place le design de votre future application

La cinquième étape pour créer une application en ligne, c’est la mise en place de son design. Avec un éditeur d’application, vous aurez simplement à faire des choix pour conférer à votre programme l’interface souhaitée. Certains éditeurs vous permettent de débuter la création de votre application sans vous appuyer sur un modèle. Cette option est la meilleure si vous envisagez de créer une appli qui répond parfaitement à votre idée. Dans ce cas, il vous faut avoir des connaissances en webdesign.

Si vous n’en avez pas, faites le choix d’un des modèles proposés et passez à la personnalisation. Commencez par choisir le thème de couleurs. Veillez à ce que les principales couleurs de l’application évoquent votre entreprise, marque ou le produit ou service que vous voulez mettre en lumière. Ensuite, faites le choix du style du header ou de l’en-tête approprié. Dans ce sens, optez pour une police d’écriture et une taille de police faciles à lire.

Inspirez-vous des applications qui ont du succès pour mettre ces éléments en place. L’icône de votre appli est aussi à choisir avec attention. C’est ce qui s’affichera sur les plateformes de téléchargement et l’écran d’accueil de l’utilisateur. Sélectionnez un mode de navigation, ce qui permettra d’afficher le menu principal. Vous pouvez vous passer de cette option si vous le désirez. N’hésitez pas à passer beaucoup de temps sur l’élaboration du design, car cela déteindra sur l’expérience utilisateur. Un design attractif aura le mérite d’amener les utilisateurs à adopter l’application.

Ajoutez des fonctionnalités uniques

Sur un site de création d’application en ligne, les modèles comportent des fonctionnalités de base. Ces dernières sont généralement utiles pour toutes les applications. Nous vous recommandons de les conserver et d’en ajouter au besoin afin de personnaliser votre solution digitale. Les modules à intégrer à la structure disponible dépendront des fonctions dont vous voulez doter votre application.

Les meilleurs éditeurs sont ceux qui proposent une multitude d’options de personnalisation. Avec un outil de ce type, vous pouvez, par exemple, mettre en place des modules pour diffuser des notifications push. Aussi, il peut être intéressant de créer des modules pour permettre aux utilisateurs d’accéder à des cartes de fidélité. Des sections dédiées aux vidéos ou aux chansons peuvent être ajoutées à la structure d’une application orientée vers les multimédias. Quel que soit votre objectif, vous trouverez l’éditeur idéal pour doter votre application des fonctionnalités adéquates.

Ajoutez du contenu à l’application

La sixième étape pour créer une application en ligne, c’est l’ajout de contenus. Vous ne devriez avoir aucun mal à le faire avec un éditeur qui propose des sections dédiées chacune à un type de contenu précis. Choisissez les éléments que vous voulez partager avec votre cible. Il peut s’agir de photos, de vidéos, de documents sonores, de fichiers Maps, etc. Selon l’outil de création d’application, vous pouvez ajouter le contenu à partir d’une source externe via un média social, un flux RSS ou un live stream. D’autres éditeurs permettent de créer du contenu dans le back-office du site.

Testez l’application

Après les étapes précédentes, vous devriez déjà avoir une application prête à être utilisée. Avant de la rendre disponible sur les plateformes de téléchargement, effectuez des tests afin de vous assurer qu’elle est opérationnelle et répond à vos attentes. Testez chaque version de l’application (native iOS, native Android, web…).

Nous vous recommandons de faire appel à des bêta-testeurs qui scruteront en détail l’appli pour relever des points à corriger s’il y en a. Pour être sur des résultats de vos tests, envoyez la version Ad-hoc de l’application aux plateformes. Il s’agit de la réplique parfaite de la version que votre cible utilisera.

Publiez l’application sur les plateformes de téléchargement

La neuvième et dernière étape pour créer une application en ligne, c’est de la publier sur les stores. Les deux principales plateformes de téléchargement d’applications sont Google Play et Apple Store. Vous aurez besoin de créer un compte de développeur pour rendre disponible l’appli sur chaque store. Le processus coûte quelques euros en fonction des plateformes. Une fois le compte mis en place, vous pourrez publier votre application qui sera ainsi accessible à votre cible.