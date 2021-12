Amazon ferme le site de classement Web Alexa.com après plus de 25 ans

Amazon va fermer Alexa Internet, un service qui fournit des analyses de trafic Web depuis plus de deux décennies.

Amazon n’a pas dit pourquoi il arrêtait Alexa.com, mais cela a probablement à voir avec la baisse du trafic organique du site au cours des dernières années. À mesure que le Web, et la façon dont nous l’utilisons, changeaient, Alexa n’était tout simplement pas en mesure de rester un élément pertinent de l’équation.

Amazon, dans un récent document d’assistance, a révélé son intention de fermer le service d’analyse du trafic Web Alexa Internet l’année prochaine.

Alexa Internet a été fondée en 1996 et est devenue une sorte d’institution parmi les webmasters et les blogueurs dans les années 2000. Parmi ses nombreux outils d’analyse figurait l’Alexa Traffic Rank, qui était essentiellement une estimation de la popularité d’un site Web en fonction des visiteurs et des pages vues. Pour certains, le numéro est devenu un insigne d’honneur et a souvent été cité lors de la présentation d’annonceurs ou de sponsors potentiels.

Ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est qu’Amazon a acheté Alexa Internet en 1999 pour 250 millions de dollars et l’exploite depuis en tant que filiale.

Les créateurs originaux de la société ont déclaré avoir choisi le nom Alexa en hommage à la Bibliothèque d’Alexandrie, l’une des plus grandes bibliothèques du monde antique. De nombreuses années plus tard, Amazon a choisi le nom Alexa pour son assistant virtuel pour la même raison.

Amazon fermera Alexa.com le 1er mai 2022 et ne propose plus de nouveaux abonnements. Les abonnés existants continueront de pouvoir utiliser le service jusqu’à la date de fermeture.

Les personnes intéressées par l’exportation de données Alexa peuvent suivre le didacticiel d’Amazon pour obtenir des conseils.