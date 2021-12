PlayStation 5 vs PlayStation 4. Quelles sont les nouveautés des consoles next-gen ?

Que vous vouliez savoir comment se comparent les consoles Sony avant de commencer à jouer ou que vous soyez déjà un joueur invétéré, il y a toujours de quoi satisfaire tout le monde dans la boutique de jeux Eneba. Depuis les consoles de jeux et les PC jusqu’aux accessoires, manettes, jeux, DLC, abonnements et cartes cadeaux. De nombreuses offres intéressantes vous permettront d’économiser un joli montant tout au long de votre aventure dans le monde des jeux vidéo.

PlayStation 5 vs PlayStation 4

La PlayStation 5 est la toute nouvelle génération de consoles proposée par Sony qui a remplacé la très populaire PlayStation 4. Comment ces deux consoles se distinguent-elles ? Quelles améliorations ont été apportées ?

Premièrement, les graphismes se sont nettement améliorés. Alors que la PS4 de base n’était capable que d’exécuter des graphiques 1080p, avec la PS4 Pro gérant la 4K, la console nouvelle génération est capable de fournir d’incroyables graphiques 8K ou 4K à un formidable 120Hz. En ce qui concerne les prix, le PS5 prix est un peu plus cher au lancement que le PS4 prix lorsqu’elle a été introduite sur le marché. Toutefois, la véritable différence réside dans le fait que vous pouvez obtenir une PS4 d’occasion en parfait état à moitié prix, ce qui fait d’elle la console de loin la plus abordable à l’heure actuelle.

Si vous jouez de manière occasionnelle, l’ancienne génération de PlayStation 4 vous offrira toujours suffisamment de divertissement pour que vous ne puissiez pas vous en passer. Toutefois, la PS5 représente le futur du gaming et fera le bonheur des gamers inconditionnels pendant de nombreuses années. Il s’agit vraiment d’une comparaison entre le présent et l’avenir, et bien que le présent soit incroyablement agréable, l’avenir semble avoir une longueur d’avance dans l’univers gaming.

Les options C2C

La vente de client à client, ou C2C, implique la participation de deux clients. L’un d’eux vend à un autre un produit qu’il a déjà utilisé. Fondamentalement, il s’agit de la vente de produits d’occasion, une pratique très utile dans le monde des jeux. Quelqu’un peut profiter d’une console pendant des années et, quand une nouvelle console sort, vendre la console d’occasion à une autre personne qui en profitera, tout en complétant les fonds pour acheter une nouvelle console. Sur Eneba, vous trouverez une vaste liste de personnes qui cherchent à vendre leurs consoles et accessoires en excellent état à une partie du prix neuf. C’est une occasion absolument fantastique d’améliorer votre équipement de jeu, qu’il s’agisse d’une nouvelle console pour vous, d’une manette, d’un casque ou simplement de nouveaux jeux à découvrir.

Si vous décidez d’acheter une console PlayStation, vous trouverez également chez Eneba les très populaires abonnements PS Plus à un excellent prix, ce qui en fait une affaire encore plus intéressante. Avec PS Plus, vous accédez à des tas de jeux et vous pouvez participer à des modes multijoueur en ligne avec des joueurs du monde entier.

En somme, il semble que la PS4 ne soit toujours pas dépassée, tandis que la PlayStation 5 devrait rester la meilleure option pour les joueurs pendant de nombreuses années. Toutefois, quelle que soit la console PS que vous choisirez, vous passerez d’excellents moments à jouer à certains des meilleurs jeux que le monde du gaming a à offrir.