Malgré son bannissement de l’App Store et du Play Store, le réseau social Parler refait surface sur le Web via un nouvel hébergeur.

La plateforme sociale Parler a été pratiquement effacée d’Internet la semaine dernière, mais dimanche, elle a montré des signes de vie. Un message du PDG de Parler, John Matze apparaît maintenant sur l’URL du site avec une image montrant une bannière « difficultés techniques » et un message.

«Il semble que le moment soit venu de vous rappeler à tous, à la fois partisans et opposants, pourquoi nous avons lancé cette plateforme. Nous pensons que la confidentialité est primordiale et que la liberté d’expression est essentielle, en particulier sur les réseaux sociaux », lit-on dans le message, promettant de« vous souhaiter la bienvenue à tous bientôt ».

Matze a déclaré que Parler pourrait revenir d’ici quelques semaines. « Je suis convaincu que d’ici la fin du mois, nous serons de retour », a déclaré Matze à Fox News dimanche soir. C’est un changement majeur par rapport à mercredi lorsque Matze a déclaré à Reuters que Parler pourrait ne jamais revenir.

Amazon a supprimé Parler de ses services Web plus tôt ce mois-ci, affirmant dans une lettre qu’il «ne pouvait pas fournir de services à un client incapable d’identifier et de supprimer efficacement le contenu qui encourage ou incite à la violence contre les autres.» Parler a été identifié comme un site où les personnes ayant participé à l’assaut meurtrier du 6 janvier contre le Capitole avaient planifié l’attaque.

Le site est désormais hébergé par Epik, comme le note CNN, une société d’hébergement qui prend également en charge des sites d’extrême droite tels que Gab et 8chan. La suspension d’Amazon fait suite à la suppression par Apple et Google de l’application Parler de leurs boutiques d’applications respectives. Matze a déclaré que même les avocats de Parler avaient rompu les liens.

Parler a poursuivi Amazon pour avoir interrompu son hébergement et, en réponse, Amazon a détaillé certaines des menaces violentes et graphiques publiées sur le site qui ont conduit à sa suppression, y compris des messages appelant à tirer des policiers, à tuer des Noirs et des Juifs et à des assassinats.

Parler a été lancé en 2018 et son nombre d’utilisateurs a grimpé en flèche après le jour du scrutin aux États-Unis, alors que d’autres plateformes sociales ont resserré leurs politiques de modération. Chez Parler, les conditions de modération moins strictes ont attiré de nombreux nouveaux utilisateurs.

Cependant, Parler aura peut-être du mal à revenir à son ancien état, après que les chercheurs aient archivé 99% de ses publications, scrapé des vidéos et d’autres données, certaines contenant des informations GPS. Cette archive a été utilisée pour créer une carte interactive de l’attaque du Capitole.