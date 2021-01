Depuis quelques jours, certains utilisateurs de produits HP rencontrent le problème suivant : le centre de solution HP ne fonctionne plus.

HP est depuis longtemps l’une des entreprises les plus prospères dans le domaine des imprimantes. Pour prendre en charge ses modèles d’imprimantes sortis avant 2010, la société a recours à l’application HP Solution Center. L’application a beaucoup de ses fonctions basées sur le lecteur Adobe Flash Player qui a récemment été abandonné.

Adobe Flash Player a été une force dominante pour le Web. Du développement de jeux aux applications Web et aux animations. Créé comme un outil permettant la création d’animations graphiques par Futurewave, son développement a conduit à une première version de Flash appelée FutureSplash. FutureSplash a finalement été racheté par son concurrent, Macromedia, qui l’a renommé «MacroMedia Flash» en 1996. Avance rapide jusqu’en 2005, Adobe a acheté Macromedia et toute sa gamme de produits. Ils se sont concentrés sur le développement du Flash Player tel que nous le connaissions. Mais Flash a perdu une grande partie de sa base d’utilisateurs lorsque Google a supprimé son support de ses plateformes publicitaires, les développeurs ont également mis à niveau vers des alternatives plus récentes et plus sûres comme HTML.Le lecteur est maintenant abandonné par la société et a été complètement arrêté après le 31 décembre 2020.

Pour en venir au sujet, à la suite de cela, le Centre de solutions HP a cessé de fonctionner pour les utilisateurs. Comme nous vous l’avons dit, l’application s’appuyait sur Adobe Flash Player pour la plupart de ses fonctions et en raison de la mort d’Adobe Flash, l’application a cessé de fonctionner.

Voici quelques alternatives pour que vous puissiez effectuer votre travail sans avoir besoin du Centre de solutions:

– Téléchargez le pilote d’imprimante intégré Windows pour l’impression. Vous pouvez consulter ce lien pour le guide.

– Pour la numérisation, utilisez des applications préinstallées telles que l’application Windows Scan ou Windows Fax and Scan. Les utilisateurs peuvent également télécharger l’application HP Scan and Capture.