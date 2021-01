Les smartwatches capables de détecter le Covid-19

Les smartwatches seraient capables de détecter la présence ou non du Covid-19 avant que les symptômes n’apparaissent.

Selon des études récentes, les smartwatches et les appareils portables de fitness peuvent jouer un rôle précieux dans la détection précoce du Covid-19. Des chercheurs ont découvert que l’Apple Watch peut détecter de petits changements dans le rythme cardiaque d’un utilisateur qui peuvent indiquer qu’il a le coronavirus, une semaine complète avant qu’il ne se sente malade. Une entreprise développe même un appareil portable personnalisé pour détecter le virus, ce qui pourrait aider à arrêter la propagation de la maladie en gardant les personnes asymptomatiques à la maison.

Dans une étude intitulée «Warrior Watch», les chercheurs de Mount Sinai à New York ont suivi un groupe de 297 travailleurs de la santé entre le 29 avril et le 29 septembre. Les participants portaient des montres Apple équipées d’applications spéciales qui mesuraient les changements dans la variabilité de leur fréquence cardiaque (VRC). «La montre a montré des changements significatifs dans les paramètres de la VRC jusqu’à sept jours avant que les individus aient un prélèvement nasal positif confirmant l’infection au Covid-19», a déclaré l’auteur de l’étude Robert P. Hirten, MD.

Une étude similaire réalisée par l’Université de Stanford a révélé que les participants portant une variété de trackers de Garmin, Fitbit, Apple et d’autres ont constaté que 81% des patients testés positifs pour le coronavirus avaient des changements de leur fréquence cardiaque au repos jusqu’à neuf jours et demi avant le début des symptômes.

Les ramifications des études sont claires. «Développer un moyen d’identifier les personnes qui pourraient être malades avant même de savoir qu’elles sont infectées serait vraiment une percée dans la gestion du Covid-19», a déclaré le Dr Hirten. «Cette technologie nous permet non seulement de suivre et de prédire les résultats de santé, mais aussi d’intervenir de manière opportune et à distance, ce qui est essentiel pendant une pandémie qui oblige les gens à rester séparés. »

Les chercheurs ne sont pas les seuls à remarquer les premiers symptômes du Covid-19 qui peuvent être détectés par une smartwatch. Une société appelée NeuTigers, née de la recherche de l’Université de Princeton, a développé un produit d’intelligence artificielle appelé CovidDeep qui peut aider à identifier les personnes atteintes du virus dans des situations cliniques ou des maisons de soins.

La société a utilisé un appareil portable de surveillance des patients de qualité clinique, l’Empatica E4, pour prendre une variété de lectures de la peau, de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. En fournissant ces informations à CovidDeep, ils ont découvert qu’ils pouvaient détecter le virus à un taux de 90%, plus précisément que les tests de température classiques. Ils prévoient finalement de produire leur propre application qui pourrait fonctionner avec Fitbit, Withings, Apple, Samsung et d’autres smartwatches.

Même sans algorithmes personnalisés, une montre intelligente ou portable pourrait toujours être utile. Le PGA Tour a récemment commencé à utiliser les trackers de santé Whoop, ce qui a peut-être aidé le joueur Nick Watney à réaliser qu’il était positif. «Ils ont fait des études où, si votre fréquence respiratoire augmente pendant la nuit … c’est une sorte de signe révélateur que vous pourriez avoir quelque chose», a déclaré le golfeur professionnel Rory McIlroy en juin. «C’est en fait son Whoop qui a dit à [Watney] que sa fréquence respiratoire avait augmenté, et c’est pourquoi il pensait peut-être qu’il pourrait l’avoir. »