NFT : le tout premier tweet de Jack Dorsey est à nouveau mis à la vente … mais peine à trouver preneur

Le propriétaire du « premier tweet de Jack Dorsey » tente de le vendre pour 48 millions de dollars … et reçoit une offre de 6 200 dollars.

Imaginez que vous payiez 2,9 millions de dollars pour l’un des NFT les plus connus, une représentation du tout premier tweet de Jack Dorsey, et que vous découvriez que les gens n’offrent pas 48 millions de dollars pour l’acheter, comme vous vous y attendiez. Au lieu de cela, vous êtes confronté à une offre de 6 231 $. Pour Sina Estavi, ce scénario malheureux est une réalité.

Estavi, d’origine indienne, a acheté le jeton non fongible du tweet de Dorsey, le premier à être envoyé via le service en 2006, avec une enchère gagnante de 2 915 835,47 $ en mars de l’année dernière.

CoinDesk écrit qu’Estavi a annoncé son intention de vendre le NFT la semaine dernière, s’engageant à donner 50% de la vente, qui, selon lui, dépasserait 25 millions de dollars, à une association caritative. Il a été mis aux enchères sur OpenSea pour 48 millions de dollars, prêt pour les offres de plusieurs millions de dollars.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

— Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022