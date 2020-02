Spotify lance « Spotify Kids » pour les abonnés Premium Famille

Spotify lance la version bêta de son application Spotify Kids pour les abonnés Premium Famille en Australie et au Royaume-Uni.

Spotify a lancé son application autonome Kids en Irlande, au Danemark ou encore en Suède, en octobre 2019 afin de donner aux jeunes auditeurs un accès à son catalogue varié de musique. Désormais, la société le déploie en version bêta en Australie et au Royaume-Uni, dans un lancement qui coïncide avec la Journée Safer Internet de Childnet International.

À partir d’aujourd’hui, toute personne abonnée à Spotify Premium Famille au Royaume-Uni et en Australie pourra télécharger gratuitement l’application sur n’importe quel appareil iOS ou Android. Les enfants peuvent accéder à une interface Spotify simplifiée et sans publicité et écouter des chansons, des bandes sonores et des histoires adaptées à leur âge, selon que les parents ont sélectionné «Audio pour les jeunes enfants» ou «Audio pour les enfants plus âgés». Au lancement de l’app, chaque enfant est invité à saisir son prénom, sa date d’anniversaire et à opter pour un avatar.

Si vous êtes un parent est que vous êtes sur Twitter, vous avez probablement vu la chanson virale « Dinosaurs in Love » faire le tour de la plateforme bleue ces derniers temps (qui a naturellement maintenant sa propre vidéo). La chanson, composée par la fille de trois ans du chanteur Tom Rosenthal, Fenn, raconte l’histoire de dinosaures tombant amoureux et par la suite anéantis par le Big Bang. Eh bien, le titre sera sur la version britannique de la playlist Spotify Kids Music dès le lancement, ainsi que sur la playlist mondiale Dinosaurs.

« Spotify Kids est conçu pour les enfants, en tenant compte de leurs capacités cognitives spécifiques, et dégage une atmosphère amusante, familière, ludique et lumineuse », explique le service de streaming.

Si Spotify se déploie progressivement sur de nouveaux marchés, aucune information n’a filtré sur quand ce dernier sera disponible en France.