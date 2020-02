Logitech annonce une nouvelle webcam orientée streaming

Le constructeur Logitech lance une nouvelle webcam adaptée aux streamers, la StreamCam. Celle-ci se monter sur un trépied ou se fixer à un écran.

Les streamers en herbe ou ceux qui cherchent à mettre à niveau leur ancienne webcam pourraient être intéressés par la nouvelle StreamCam de Logitech, qui offre plusieurs petites touches soignées pour les créateurs de contenu tels que le suivi automatique et la stabilisation d’image du côté logiciel et un support pour écran et trépied inclus dans la boîte pour configuration du matériel.

Logitech souhaite que les streamers diffusent avec sa nouvelle StreamCam conçue pour faire bon usage du logiciel de capture de l’entreprise pour gérer les niveaux d’exposition, le cadrage et la stabilisation d’image pendant les sessions d’enregistrement.

La caméra prend en charge la capture vidéo jusqu’à 1080p 60fps avec un champ de vision diagonal de 78° et dispose de deux microphones frontaux avec un filtre de réduction du bruit, une LED d’indication en direct, un cadre en plastique caoutchouté et un tissu tissé autour de l’objectif, comme cela devient de plus en plus la tendance de l’électronique grand public à s’intégrer aux meubles de maison.

La StreamCam apporte également la commodité supplémentaire de basculer dans les orientations portrait/paysage sans avoir à réajuster la monture. Le corps de la caméra peut simplement être sorti et remis dans son cadre pour filmer des vidéos Full HD au format 9:16, ce qui, selon la société, est « parfait pour les Stories Instagram et Facebook ».

Un câble USB-C de 1,5 m est fourni pour la connectivité avec Windows 10 et les ordinateurs macOS, avec deux supports et une licence XSplit spéciale de 3 mois pour les clients qui achètent la StreamCam sur le site officiel de Logitech.

Cette caméra signé Logitech existe en noir et en blanc et son prix est fixé à 159 €.