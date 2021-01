Lupin : regarder la saison 1 en streaming

Comment regarder en streaming la saison 1 de la série Lupin avec Omar Sy sur internet ? Voici la réponse.

Lupin est une série française créée par George Kay et François Uzan et pour Netlic. Il s’agit d’une relecture moderne et contemporaine des aventures d’Arsène Lupin. Au casting, on retrouve Omar Sy dans le rôle d’Assane Diop, un homme inspiré par les aventures. d’Arsène Lupin, personnage créé par Maurice Leblanc. Hervé Pierre, Ludivine Sagnier, Shirine Boutella (Papicha) ou encore Soufiane Guerrab (La Vie Scolaire) viennent compléter le casting.

Synopsis : Il y a 25 ans, la vie du jeune Assane Diop est bouleversée lorsque son père meurt après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Aujourd’hui, Assane va s’inspirer de son héros, Arsène Lupin – Gentleman Cambrioleur, pour le venger…

Pour la série, des lieux de tournage grandioses comme le Louvre ainsi que des réalisateurs chevronnés comme Louis Leterrier (Insaisissables) et Marcela Said (Narcos Mexico) ont été choisis.

Regarder Lupin en streaming

Les abonnés à Netflix peuvent retrouver la série sur le service de sVOD à partir du 8 janvier. L’autre possibilité pour voir la série sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de la série suivi des mots-clés « en streaming ».