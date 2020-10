Facebook et Messenger: comment ouvrir des liens dans un navigateur externe

Comment ouvrir des liens sur Facebook dans le navigateur Web par défaut de votre appareil au lieu du navigateur interne de l’application Facebook.

Depuis un certain temps déjà, Facebook et Messenger ouvrent des liens dans leur propre navigateur interne, une simple fenêtre de visualisation Web, qui ne prend pas en charge plusieurs onglets et est là pour vous permettre d’interagir rapidement avec quelque chose sur le Web, et autorisez même ledit élément à communiquer instantanément avec votre application Facebook.

Cela dit, beaucoup de gens trouvent le navigateur interne ennuyeux. Pourquoi ? Eh bien, parfois, vous appuyez simplement sur une vidéo YouTube pour être accueilli par une fenêtre de visualisation Web, qui ouvre une version de bureau du site YouTube à laquelle vous n’êtes même pas connecté. Parfois, vous souhaitez ouvrir une page Web dans votre navigateur Chrome ou Safari afin qu’elle puisse y rester en tant qu’onglet ouvert. D’autres fois, vous entrez tellement dans les informations que vous lisez que vous voulez ouvrir rapidement quelques onglets supplémentaires et faire une recherche plus approfondie … oups, vous ne pouvez pas, vous n’êtes pas dans votre navigateur de choix, vous sont dans la vue Web de Facebook.

Inutile de dire que de nombreux utilisateurs préféreraient que leurs liens s’ouvrent simplement dans une application par défaut de leur choix – s’il s’agit d’un lien YouTube, demandez-lui simplement d’ouvrir la vidéo dans l’application YouTube; s’il s’agit d’un lien Web, lancez-le simplement dans Chrome ou Safari.

Eh bien, il existe une solution à ce problème … si vous êtes sur Android. C’est vrai, pour une raison étrange, Facebook n’autorise pas les utilisateurs d’iPhone à refuser d’utiliser son navigateur interne. Si vous êtes sur iOS, vous êtes obligé de permuter manuellement les applications, même si ce n’est pas aussi lent ou douloureux que cela puisse paraître. Voici comment procéder:

Guide iPhone: ouvrez les liens Facebook dans un navigateur externe

Appuyez sur n’importe quel lien pour l’ouvrir dans la fenêtre de visualisation Web de Facebook ou Messenger, désolé, c’est inévitable. Mais il existe plusieurs façons de s’en éloigner rapidement.

La méthode infaillible consiste à ouvrir le lien, puis appuyez sur le menu à trois points en haut à droite (Facebook) ou en bas à droite (Messenger) et choisissez « Ouvrir dans Safari ».

Il existe également plusieurs façons de le faire plus rapidement, mais il y a quelques prérequis. Dans Messenger, vous devez avoir la chance de pouvoir voir le lien qui vous a été envoyé (parfois, Messenger convertit les liens en bannières d’aperçu et les supprime du message texte pour une apparence plus nette). Pour l’application Facebook, vous aurez besoin d’un iPhone avec 3D Touch. Voici le guide des raccourcis pour les deux:

Maintenant, la petite option peut dire « Ouvrir dans Safari », mais l’iPhone ouvrira en fait votre application par défaut pour afficher le lien sélectionné. Par exemple, s’il s’agit d’une vidéo YouTube, vous passerez à l’application YouTube.

Guide Android: comment désactiver le navigateur Web interne de Facebook

Comme nous l’avons mentionné, les utilisateurs d’Android peuvent complètement supprimer la fenêtre de visualisation Web Facebook ou Messenger. Voici comment procéder:

Appli Facebook

Appuyez sur le menu à trois lignes, faites défiler jusqu’à Paramètres et confidentialité, puis choisissez Paramètres. Encore une fois, faites défiler jusqu’à Médias et contacts. Ici, vous verrez une bascule «Liens ouverts en externe». Cela doit être activé.





Application Messenger

Dans Messenger, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche. Faites défiler jusqu’à Photos et médias et entrez dans ce sous-menu. La bascule pour «Ouvrir les liens dans le navigateur par défaut» doit être activée.