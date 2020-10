Blair Witch : Une version Oculus Quest est prévue pour le 29 octobre

Le jeu d’horreur Blair Witch va avoir droit à une édition en réalité virtuelle sur l’Oculus Quest pour Halloween.

Bloober Team a lancé son jeu Blair Witch, publié par Lionsgate Games, en août 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et Windows PC. Il est basé sur la série de films d’horreur du même nom, dont le premier a contribué à populariser le genre du found footage à la fin des années 90 grâce à une campagne de marketing très efficace qui a utilisé Internet pour entretenir le mystère autour du film. C’était assez brillant à l’époque mais cela ne fonctionnerait certainement plus aujourd’hui.

Les festivités traditionnelles d’Halloween n’auront probablement pas lieu cette année, mais ne vous inquiétez pas, car vous pouvez toujours vous donner la chair de poule simplement en vous équipant d’un casque VR (vous aurez besoin de l’Oculus Quest, pour être précis).

Bloober Team, le développeur polonais indépendant spécialisé dans les jeux d’horreur, a récemment annoncé une nouvelle version de son jeu Blair Witch pour Oculus Quest sur Facebook.

Selon la description du jeu, il comportera des environnements repensés pour améliorer l’interactivité et accueillir de nouvelles rencontres avec des créatures, ainsi qu’un système de contrôle révisé et de nouveaux mécanismes pour interagir avec votre compagnon (oui, vous pouvez caresser le chien dans ce jeu). Vous bénéficiez également de textures de meilleure qualité et d’un support de résolution plus élevée.

Blair Witch: Oculus Quest Edition devrait être lancé le 29 octobre 2020, juste à temps pour célébrer Halloween dans les meilleurs conditions possibles. Si vous n’avez pas d’Oculus Quest mais que vous voulez tout de même frissonner, il y a de nombreux jeux d’horreur déjà disponibles.