Que vous deviez simplement vous débarrasser d’une personne problématique ou que vous souhaitiez purger complètement votre compte, voici comment supprimer un match Tinder.

Avez-vous déjà essayé de supprimer toutes vos correspondances sur Tinder? Plus de 50 millions d’utilisateurs du monde entier, qui correspondent et échangent, Tinder est sans aucun doute l’application de rencontres principale du moment. Alors que l’application a débuté en 2012, elle a franchi les 20 milliards de correspondances l’an dernier! Si vous êtes sur l’application pendant quelques minutes, vous apprenez que certains de ces 20 milliards de correspondances sont dans votre profil. Certaines personnes ne semblent pas obtenir suffisamment de correspondances tandis que d’autres ont les problèmes opposés. C’est comme plus de matchs qu’ils ne peuvent en gérer. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles vous souhaitez probablement supprimer quelques-uns (ou tous) de vos correspondances:

Vous avez simplement déplacé vers la gauche trop de personnes intéressantes.

De plus, vous avez des correspondances de tous les endroits où vous avez vécu et voyagé.

Vous voulez offrir une autre chance aux personnes qui vous ont glissé vers la gauche.

Si vous aimez réassocier en utilisant la même personne pour rallumer une vieille flamme.

Vous regrettez certains des matchs que vous avez réalisés sur Tinder.

Si vous correspondez avec quelqu’un qui s’est avéré désagréable dans le chat.

Que vous souhaitiez vous débarrasser d’un match difficile ou que vous souhaitiez vous débarrasser complètement de votre compte. Dans ce guide, je vais vous montrer comment faire l’un ou l’autre.

Comment supprimer individuellement des messages:

Il est assez facile de supprimer une correspondance individuelle que de les supprimer toutes en même temps. Si vous voulez vous débarrasser d’une seule correspondance, le processus est assez simple. Pour ne pas égaler quelqu’un:

Accédez au profil de la personne, puis choisissez le symbole à trois points situé dans le coin supérieur droit de votre écran.

Ensuite, cliquez sur Annuler la correspondance. Cela vous supprimera des correspondances de cette personne et les supprimera des vôtres.

Assurez-vous que cela empêche également le match de communiquer avec vous. N’oubliez pas non plus que la non-correspondance est permanente et ne peut pas être annulée simplement. (Vous pouvez également faire un match revanche avec cette personne lorsque vous la visualisez à nouveau dans votre pile.)

Supprimer tous vos matchs Tinder

Il prend soin de cette personne que vous aimez abandonner. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez supprimer toutes vos correspondances à la fois et revenir à Tinder Zero? Votre première sensation supprime et installe à nouveau l’application Tinder sur votre Android. De plus, vous êtes sur la bonne voie, mais en soi, supprimer Tinder ne fait rien. La suppression de l’application Tinder ne peut pas supprimer votre compte Tinder. Ainsi, tous vos messages et correspondances seront là pour vous attendre quand et si vous réinstallez l’application.

En effet, supprimer tout votre compte Tinder est insuffisant. Mais c’est la première étape pour supprimer toutes vos correspondances. Pour supprimer votre compte Tinder, vous devrez vous déplacer dans l’interface de l’application.

Étape 1:

Au départ, accédez à l’application Tinder et, sous votre image de profil, cliquez sur Paramètres.

Étape 2:

Dans Paramètres, déplacez-vous complètement vers le bas.

Étape 3:

Cliquez sur Supprimer le compte.

Étape 4:

Cela confirmera que vous souhaitez supprimer votre compte sur un écran de série. Il vous demandera si vous ne pouvez pas simplement suspendre votre compte. La mise en veille de votre compte ne peut pas réinitialiser vos correspondances.

Étape 5:

Ensuite, il vous demandera de choisir parmi l’une des 6 raisons de partir. Enfin, il demande des commentaires avant de vous permettre de cliquer sur Soumettre et supprimer le compte. Si vous êtes sûr de vouloir vous débarrasser de vos matchs, appuyez sur le bouton.

Cependant, le compte Tinder a maintenant disparu. De plus, nous devons encore supprimer vos correspondances réelles. En raison de chaque compte Tinder est plié à un compte FB, lorsque vous vous inscrivez pour le dernier compte Tinder. Vos matchs seront là où vous les avez laissés. Vous devez maintenant déconnecter Tinder du FB.

Au départ, connectez-vous à votre compte FB et appuyez sur la flèche déroulante située dans le coin supérieur droit de l’écran.

Appuyez sur Paramètres, puis sur Applications et sites Web dans la colonne de gauche.

Recherchez Tinder, cochez la case située à côté de son logo et appuyez sur Supprimer / Supprimer.

Si vous envisagez de raviver les choses en utilisant l’application Tinder. Une fois que vous vous connectez à nouveau à Tinder après avoir supprimé votre compte, un tout nouveau compte prendra désormais sa place. Vous devez maintenant déplacer cet itinéraire si vous souhaitez supprimer tous vos matchs en cours et que vous souhaitez une refonte pour prendre un nouveau départ. Assurez-vous que si vous avez un compte Tinder Plus payé, annulez votre paiement séparément, sans utiliser l’application Tinder. Eh bien, l’annulation du paiement se fait en utilisant la plateforme que vous utilisez. Il peut s’agir de l’application Google Play Store ou de l’App Store d’Apple.

Voilà: vous pouvez maintenant supprimer les correspondances individuellement à l’aide de l’application Tinder. Ou bien supprimez tous vos comptes Tinder pour supprimer toutes les correspondances.