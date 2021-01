Le nouvel aspirateur balai sans fil de LG vide automatiquement la poussière pendant le chargement

Le nouvel aspirateur balai sans fil de LG, le CordZero A9 Kompressor, vide automatiquement la poussière pendant le chargement sur sa station.

Le dernier aspirateur balai sans fil de LG emprunte une astuce à un autre pionnier dans le domaine de l’aspirateur: une poubelle à vidage automatique. Selon la marque, la fonctionnalité, maximise la commodité de l’utilisateur et minimise l’exposition à la poussière, rendant le processus global plus hygiénique. Bien sûr, vous devrez toujours vous occuper du sac à poussière et nettoyer les filtres de l’aspirateur pour assurer des performances optimales, mais ne pas avoir à vider la poubelle manuellement est une corvée de moins.

Le nouveau LG CordZeroThinQ A9 Kompressor +, qui devrait être officiellement présenté lors du CES 2021 la semaine prochaine ( qui sera entièrement virtuel), comprend un nouveau support de station de charge qui vide automatiquement le sac de l’aspirateur dans un sac à poussière tout en rechargeant sa batterie.

Le support multifonction sert également de compartiment de rangement pour l’ensemble de six accessoires et buses de l’aspirateur. Il dispose en outre d’un écran tactile complet pour ajuster les paramètres de charge et il y a même un interrupteur pour lancer manuellement la procédure de vidage de la poubelle.

Pour ce qu’il vaut, l’aspirateur fonctionne également comme un balai pour sols durs simplement en changeant les accessoires.

LG n’a pas mentionné les prix ou la disponibilité dans son communiqué de presse, mais étant donné que le LG CordZero A9 Kompressor existant commande actuellement au nord de 600 $ de plus sur Amazon, vous pouvez probablement vous attendre à ce que le nouveau modèle fasse ses débuts au moins au même prix, sinon légèrement plus.