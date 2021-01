Le jeu PS1 Magic Castle arrive 20 ans plus tard

Magic Castle, un jeu indépendant initialement développé pour la PS1, vient finalement de sortir.

Cela a peut-être pris plus de 20 ans, mais un jeu destiné à la PlayStation originale a enfin été terminé. Un groupe de développeurs japonais a travaillé sur Magic Castle pendant huit mois à la fin des années 90. Ils ont utilisé Net Yaroze de Sony, un système avec lequel les amateurs pouvaient créer des jeux pour la console. L’équipe a envoyé le RPG à plusieurs éditeurs, mais la plupart n’ont pas été emballés.

Sony a montré son intérêt, mais il souhaitait que les développeurs abandonnent leur jeu et passent à un autre projet. L’équipe a rejeté l’offre et s’est par la suite dissoute. C’est ainsi que le titre Magic Castle inachevé est resté sur une étagère pendant plus de 20 ans… Jusqu’à maintenant.

L’un des développeurs, qui se fait appelé PIROWO, a redécouvert le code source de Magic Castle il y a quelque temps. Ils ont décidé de le terminer et de le sortir, quatre générations de console plus tard.

Magic Castle a quelques atouts intéressants dans sa manche. Il propose une musique dynamique et vous pouvez personnaliser la position de l’interface utilisateur. Vous avez le choix entre quatre classes de personnages et 20 étages avec des éléments aléatoires pour vous frayer un chemin.

Vous pouvez télécharger le jeu depuis l’Internet Archive et y jouer avec un émulateur. Pour vous donner un avant-goût de ce à quoi vous attendre, voici le pitch original en VHS que le Magic Castle a envoyé aux éditeurs.

L’histoire n’est peut-être pas encore tout à fait terminée. La page Internet Archive du jeu indique que le jeu est dans un état entièrement jouable, à l’exception de quelques fonctionnalités manquantes: le support pour quatre joueurs et une traduction en japonais. Le site promet qu’une version mise à jour arrivera bientôt.