St Etienne – PSG : regarder le match en streaming

Comment regarder en streaming le match de foot St Etienne – PSG sur internet ? Voici la réponse.

Dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 2020-2021, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Geoffroy-Guichard ce mercredi afin d’affronter l’AS Saint-Étienne de Claude Puel. Le coup d’envoi se fera à 21h.

Comment voir le match en France ?

Le rendez-vous entre L’ASSE et Paris a lieu ce mercredi soir en L1 et le match sera diffusé par la Chaîne Téléfoot en exclusivité. D’ailleurs, la chaîne propose une offre légale pour regarder ce St Etienne/PSG en streaming, une offre à retrouver directement sur leur site.

L’autre possibilité pour voir le match en France sans vouloir souscrire à Téléfoot, est de se tourner vers les sites illégaux comme SportsBay, qui propose des liens en haute définition des matchs, avec des commentaires en français ou en langues étrangères.

Comment voir le match depuis l’étranger ?

Voici les chaînes et services qui diffuseront ce St Etienne/PSG en dehors de l’hexagone :

Afrique du Nord / Moyen Orient : beIN Sports HD 13, beIN Sports HD 6, beIN SPORTS CONNECT

Afrique centrale : Canal+ Sport 2 Afrique

Amérique centrale / Caraïbes : ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN Norte

Amérique latine (hors Brésil) : Play Sur, Fox Sports Cono Sur, ESPN Play Sur

Asie du Sud-Est : beIN Sports Connect

Albanie SuperSport 5 Digitalb

Allemagne DAZN

Angleterre / Royaume-Uni BT Sport 2

Autriche DAZN

Bosnie-Herzégovine Arena Sport 2 Serbia

Bulgarie Voyo Sport, Ring.bg

Canada beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chine PPTV Sport China, QQ Sports Live

Chypre Cablenet Sports 2

Croatie Arena Sport 3

Danemark Viaplay Denmark, TV3 Sport

Espagne #Vamos

États-Unis beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Finlande Viaplay Finland, V Sport Football, V Sport Jalkapallo

Grèce Nova Sports 3

Hongkong beIN Sports 2 Hong Kong, beIN Sports Connect Hong Kong, Now Player

Hongrie Digi Sport 2

Irlande BTSport.com, BT Sport 2, BT Sport App

Italie DAZN

Japon DAZN

Malaisie Astro Go, beIN Sports Connect Malaysia, Astro Supersport 4

Monténégro Arena Sport 2 Serbia

Norvège V Sport 1, Viaplay Norway

Nouvelle-Zélande Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Portugal Eleven Sports 2 Portugal

République tchèque Nova Sport 1, DIGI GO

Roumanie Digi Sport 2 Romania

Russie matchtv.ru, Sportbox.ru

Serbie Arena Sport 2 Serbia

Singapour beIN Sports Connect Singapore

Slovaquie DIGI GO, Nova Sport 1

Slovénie ŠTV 2

Suède Viaplay Sweden, V Sport Football

Suisse Canal+ France

Turquie beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 4 Turkey

Ukraine OLL.tv, footballua.tv