Twitter interdit les PNG animés pour protéger les utilisateurs épileptiques

Twitter a décidé de bannir les PNG animés de sa plateforme pour protéger les utilisateurs épileptiques.

Twitter a interdit tous les PNG animés (APNG) de sa plateforme pour empêcher les trolls d’utiliser les images pour déclencher des problèmes épileptiques chez les personnes photosensibles. Le site a découvert un bug qui permet aux utilisateurs de contourner ses protections de lecture automatique, permettant plusieurs images animées dans un seul tweet en utilisant le format de fichier.

« Nous voulons que tout le monde ait une expérience sûre sur Twitter », a déclaré la société dans un tweet. « Les APNG étaient amusants, mais ils ne respectent pas les paramètres de lecture automatique, nous supprimons donc la possibilité de les ajouter aux Tweets. C’est pour la sécurité des personnes sensibles aux mouvements et aux images clignotantes, y compris celles atteintes d’épilepsie. »

Using PNGs for animation is difficult. APNGs are orders of magnitude larger than normal preview images. This can mean a slower app, increased memory use and even crashes. These problems make for an unpleasant Twitter experience, and there's little that can be done to avoid it. https://t.co/IsWwIm6mYz

— Twitter Engineering (@TwitterEng) December 23, 2019