Lancement de deux nouveaux jeux Pokémon sur Facebook Gaming

Une paire de nouveaux jeux Pokémon ont été lancés exclusivement sur Facebook Gaming: Pokémon Tower Battle et Pokémon Medallion Battle.

Pokémon Tower Battle est disponible dans le monde entier et oppose deux joueurs l’un à l’autre. À tour de rôle, vous déposez des pokémon du ciel comme des blocs de Tetris, essayant de construire une tour stable. Si vous renversez la tour ou que votre pokémon tombe de la plateforme, vous perdez.

Nous avons essayé le jeu nous-mêmes et cela semble assez stupide, bien que le communiqué de presse promette de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure que vous jouez: «Lorsque les joueurs découvrent, attrapent et améliorent des Pokémon rares, ils peuvent rivaliser en temps réel contre des amis ou à travers un classement mondial. Cela peut sembler être un simple casse-tête basé sur la physique au premier abord, mais les choix stratégiques quant à l’endroit et à la façon dont les joueurs empilent les pokémons détermineront les vrais maîtres de Tower Battle. »

De son côté, Pokémon Medallion Battle, en comparaison, semble avoir un peu plus de profondeur, mais il n’est disponible que pour le moment aux Philippines.

C’est un jeu de bataille de cartes numériques qui vous permet de collecter des pokémon sous forme de médaillons. Vous pouvez les mettre à niveau, gagner des badges de gym et essayer de remplir votre Pokédex, ou de nouveaux pokémons étant publiés chaque mois. Le jeu utilise le système de combat par éléments habituel et offre même certaines fonctionnalités sociales.

Les deux titres ont été créés à l’aide de la plateforme de jeux instantanés de Facebook et interviennent alors que la société s’efforce davantage d’attirer les joueurs. Plus tôt cette année, elle a lancé un onglet dédié aux jeux, et Facebook dit maintenant que plus de 700 millions de ses utilisateurs jouent à des jeux, regardent des vidéos de jeux ou participent à des groupes de jeux chaque mois. La société a également récemment acquis la société espagnole de jeux en nuage PlayGiga.

Dans un communiqué de presse, le PDG de Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, a salué le lancement des nouveaux titres: «Le lancement de ces jeux via Facebook permettra aux gens du monde entier de découvrir Pokémon sous forme numérique, et nous sommes particulièrement ravis de collaborer avec Facebook Gaming pour permettre de nouveaux publics pour profiter des jeux Pokémon en ligne. »