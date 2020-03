Une adaptation en série de The Last of Us pour HBO

Le jeu vidéo The Last of Us va être adapté en série par le créateur de Chernobyl pour HBO.

Avec les studios de cinéma produisant des adaptations de jeux vidéo à gauche et à droite, il n’est probablement pas surprenant de découvrir qu’une série TV basée sur The Last of Us a été approuvée. Les jeux ont généralement du mal à être porté sur le grand écran. Souvent, l’écriture est horrible, mais dans ce cas, l’écriture proviendra directement de Naughty Dog et du créateur de la mini série d’HBO Chernobyl.

Jeudi, HBO a annoncé son partenariat avec Naughty Dog et PlayStation Productions pour adapter The Last of Us en série TV. Craig Mazin, créateur de la série primée Chernobyl, s’occupera de la production. HBO a fait appel à Neil Druckmann de Naughty Dog pour produire des produits exécutifs et fournir un support pour l’écriture du scénario.

Hollywood Reporter note que le série sera basée sur les événements qui se sont produits dans le premier jeu de la franchise, mettant l’accent sur la tentative de Joel de faire sortir Ellie de la ville en quarantaine. Si la série se porte bien, cela pourrait étendre l’histoire à TLoU Part II.





« Neil Druckmann est sans conteste le meilleur scénariste travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus », a loué Mazin, qui est un grand fan du jeu. « Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil. »

Ce n’est pas la première adaptation de jeu de Naughty Dog. Un long métrage basé sur Uncharted est en préparation mais a du mal à se terminer. Il était initialement prévu pour une sortie le 18 décembre 2020, mais IMDB le répertorie maintenant comme prévu pour le 5 mars 2021. Toutefois, rien n’est encore sûr pour le moment. Espérons que la série télévisée The Last of Us ne rencontrera pas les mêmes problèmes.

Le studio PlayStation Productions de Sony a également déclaré que ce ne serait pas la seule franchise de jeux à obtenir une série télévisée. Bien qu’il n’ait rien à annoncer, ses plans incluent plusieurs adaptations futures, quelque chose qui avait déjà été signalé en mai dernier.

« Il s’agit du premier de nombreuses séries que nous avons l’intention de développer avec nos amis de PlayStation Productions », a déclaré Chris Parnell, directeur de Sony Pictures.

Il est difficile de dire si une série télévisée peut réussir à capturer le même drame, l’horreur et l’émotion qui ont fait le succès de The Last of Us Naughty Dog. Les adaptations de jeux vidéo en live action conviennent rarement au public. Espérons que Mazin et Druckmann pourront y arriver. Si c’est le cas, HBO pourrait se retrouver avec une augmentation du nombre d’abonnés.