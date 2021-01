Facebook condamné en Italie pour avoir copié l’application d’un éditeur

En Italie, Facebook a été condamné à verser 3,83 millions euros de dommages à un éditeur pour avoir copié son application.

Facebook a été condamné à payer 3,83 millions d’euros (environ 4,72 millions de dollars) de dommages et intérêts à un développeur italien en raison de la fonctionnalité «À proximité» du réseau social. Reuters rapporte que la cour d’appel basée à Milan a confirmé une décision de 2019 affirmant que Facebook avait copié la fonctionnalité de l’application Faround du développeur Business Competence.

L’affaire remonte à 2012. Cette année-là, Business Competence a lancé Faround, conçu pour aider les utilisateurs à trouver des amis Facebook à proximité de leur emplacement. L’application a rapidement gagné du terrain sur le marché italien, avait précédemment rapporté Reuters. Cependant, quelques mois plus tard, Facebook a lancé sa propre fonctionnalité à proximité, qui était également en concurrence avec Foursquare et Yelp, et les téléchargements de Faround auraient chuté.

Le développeur de logiciels italien a répondu en intentant une action en justice en 2013, et Reuters a rapporté que le tribunal avait rendu une décision préliminaire en sa faveur en 2016, qui a été rendue publique en 2017. Facebook a accepté de mettre fin à la fonctionnalité en Italie pendant qu’il faisait appel de la décision, mais les tribunaux ultérieurs se sont rangés du côté de la compétence commerciale.

En réponse à la décision, un porte-parole de Facebook a déclaré à Reuters que la société avait «reçu la décision du tribunal» et «l’examinait attentivement».