Amazon achète 11 Boeing 767-300 pour ses livraisons

Amazon a décidé de racheter onze Boeing 767-300 à deux compagnies aériennes outre-Atlantique pour ses livraisons.

Amazon a annoncé mardi avoir acheté près d’une douzaine d’avions Boeing 767-300 d’occasion pour étendre son réseau de transport aérien. Quatre des avions proviennent de WestJet et sont actuellement en cours de conversion d’engins pour passagers à avions cargo. Amazon s’attend à ce que ceux-ci entrent dans sa flotte plus tard cette année. Les sept autres jets, de Delta, devraient être prêts à voler dans le ciel amical d’ici 2022.

Un porte-parole a déclaré à Bloomberg qu’Amazon s’attend à avoir plus de 85 avions en service d’ici la fin de l’année prochaine. Cet achat marque la première fois qu’Amazon achète un avion. Tous les jets qu’il a utilisés jusqu’à présent ont été loués.

«Avoir un mélange d’avions loués et possédés dans notre flotte croissante nous permet de mieux gérer nos opérations, ce qui nous aide à tenir le rythme de nos promesses clients», a déclaré Sarah Rhoads, vice-présidente d’Amazon Global Air et ancienne Navy pilote. » Notre objectif est de continuer à offrir à nos clients à travers les États-Unis ce qu’ils attendent d’Amazon, et l’achat de nos propres avions est une étape naturelle vers cet objectif «

Les détails financiers de l’achat n’ont pas été partagés, bien que selon Rob Morris, consultant chez Ascend by Cirium, les jets Delta pourraient valoir entre 13 et 14 millions de dollars chacun.

En effet, être en mesure d’éliminer les intermédiaires, dans ce cas, les spécialistes de la livraison traditionnels comme UPS, FedEx et l’USPS, permet à Amazon de maximiser les profits et de mieux contrôler la façon dont les marchandises sont mélangées depuis les entrepôts du monde entier. Cela permet également à Amazon de créer plus d’emplois.

La flotte d’Amazon Air (anciennement Amazon Prime Air) devrait compter 85 appareils d’ici 2022.