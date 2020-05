Une équipe de chercheurs met au point un œil artificiel

Des chercheurs de l’université de Hong Kong ont mis au point un œil artificiel qui s’alimente de manière autonome grâce à la lumière du soleil.

Mercredi, des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont publié un article dans la revue Nature détaillant les travaux sur un œil bionique. L’équipe a déjà développé un prototype d’œil robotique qui pourrait fournir une meilleure entrée visuelle aux robots humanoïdes ou même être utilisé pour restaurer la vision des malvoyants.

Appelé EC-Eye, abréviation de ElectroChemical Eye, l’appareil a la même taille et la même forme qu’un globe oculaire humain. Il utilise également un faisceau de nanofils sensibles à la lumière comme rétine et cortex visuel, mais c’est là que s’arrêtent les similitudes biologiques.

Les scientifiques disent que l’appareil a le potentiel d’être beaucoup plus sensible que l’œil humain. Il sera capable de voir des objets plus petits à de plus grandes distances et aura la capacité de distinguer entre le spectre visible et infrarouge. Théoriquement, il pourrait être implanté chez un humain, non seulement pour lui redonner la vue mais aussi pour lui donner une vision surhumaine, y compris la capacité de voir dans l’obscurité.

L’Indépendant note que pour des applications pratiques plus immédiates, la preuve de concept pourrait être utilisée dans des robots humanoïdes pour les rendre plus … humains.

« Imitant les yeux humains, les systèmes de vision artificielle sont tout aussi essentiels dans les technologies autonomes telles que la robotique », ont déclaré les scientifiques dans leur document de recherche. « En particulier pour les robots humanoïdes, le système de vision doit ressembler à celui d’un humain en apparence pour permettre une interaction amicale homme-robot, en plus d’avoir des caractéristiques de dispositif supérieures. »

Son fonctionnement est très similaire à celui d’un œil biologique. La lumière projetée sur une lentille à l’avant de l’œil est focalisée sur la rétine nanofil artificielle. Les données lumineuses passent par les fils, qui servent également de cortex visuel. Un ordinateur interprète ensuite les informations. Il a même un iris fonctionnel.

Le prototype à un stade précoce a pu reconnaître les lettres E, I et Y, ce qui, selon les chercheurs, est une percée. Pourtant, l’appareil a un long chemin à parcourir. Une partie de la reconnaissance limitée de l’alphabet peut être attribuée à la très faible résolution du système. À l’heure actuelle, la rétine ne comprend que 100 nanofils, chacun représentant un pixel. Donc, essentiellement, les données visuelles ne sont que de 10 pixels sur 10 pixels.

Cependant, l’équipe affirme qu’avec des travaux supplémentaires, ils peuvent développer un prototype avec une meilleure résolution que l’œil humain. Étant donné que les nanofils sont si petits, les chercheurs disent qu’ils peuvent insérer jusqu’à 10 fois plus de photorécepteurs dans la rétine que dans un œil biologique. Le plus grand faisceau est ce qui permettrait une vision infrarouge.

L’EC-Eye est la dernière percée en matière d’augmentation humaine potentielle que nous avons vue récemment. D’autres équipes ont fait des progrès dans les prothèses de bras et de jambes, certains interfaçant avec succès les nerfs organiques avec les synthétiques. C’est vraiment le début de la technologie vue dans la franchise Deus Ex.