Twitter teste une fonction qui permet de choisir qui peut répondre aux tweets

Twitter teste actuellement une nouvelle fonction controversée permettant de contrôler qui peut répondre à un tweet.

Twitter teste enfin une fonctionnalité annoncée plus tôt cette année: la possibilité de limiter le nombre de personnes qui répondent à un tweet. Cela pourrait être un ajout bienvenu pour la plupart des gens, mais cela pourrait poser des problèmes juridiques aux politiques qui utilisent régulièrement le service, y compris le président Trump.

En janvier, Twitter a annoncé qu’il introduirait un nouvel outil qui permettrait aux utilisateurs de sélectionner qui peut répondre à leurs tweets. Maintenant, la société teste la fonctionnalité avec un «groupe limité de personnes dans le monde» sur Android, iOS et l’application Web.

L’utilisation de la fonctionnalité présente quelques options lors de la publication d’un tweet: conserver le paramètre par défaut actuel permettant à quiconque de répondre, ne laissant que les followers répondre ou autorisant uniquement les personnes mentionnées à répondre. En choisissant la dernière option et en ne mentionnant personne, les utilisateurs désactivent efficacement toutes les réponses.

