Apple renforce son catalogue Apple TV + pour concurrencer Netflix et Disney +

Apple voudrait se constituer un catalogue de films et séries d’autres studios pour concurrencer Netflix et Disney +.

Rien n’a été officiellement annoncé au moment de la rédaction de cet article, mais si les sources de Bloomberg s’avèrent exactes, cela servirait d’admission par Apple que pour avoir un service de streaming réussi, vous avez besoin d’un bon mélange de contenu original et tiers.

Apple chercherait à développer sa bibliothèque de contenu Apple TV + avec des films et des séries plus anciens pour mieux rivaliser avec Netflix, Disney + et Hulu.

Apple a lancé son service de streaming à la fin de l’année dernière, soutenu par des acteurs et actrices renommés apparaissant dans le contenu original de la plateforme. La société a promis d’ajouter régulièrement de nouveaux programmes et était probablement en voie de le faire, mais a choisi de suspendre tous les tournages à la mi-mars pour se conformer aux efforts de confinement lié au Covid-19.

Au lieu de créer un catalogue de contenu, Apple a choisi de faire équipe avec des partenaires médias sur des offres d’abonnement pour accéder à des réseaux premium tels que Showtime, HBO et Starz.

La stratégie a rencontré des résultats mitigés. Des personnes familières avec l’affaire ont déclaré à Bloomberg qu’Apple TV + avait enregistré environ 10 millions d’utilisateurs en février, mais seulement la moitié environ utilisaient activement le service. À titre de comparaison, Disney +, lancé à peu près à la même époque, avait amassé plus de 50 millions d’abonnés début avril. Et bien qu’il ait une avance importante, Netflix comptait à peine 183 millions d’abonnés mondiaux à la fin du premier trimestre.

Pour aider à consolider son offre, Apple aurait rencontré plusieurs studios de Hollywood pour négocier l’accord de licences concernant d’anciens contenus pour TV+. Depuis, les droits d’exploitation d’un certain nombre de films et séries auraient même déjà été achetés par la firme de Cupertino. Ces titres devraient logiquement apparaître sous peu sur la plateforme.