TikTok expérimente des vidéos d’une durée maximale de trois minutes

TikTok teste actuellement la possibilité de réaliser des vidéos d’une durée maximale de trois minutes.

La brièveté est l’âme de l’esprit, et le cœur de TikTok, mais la société veut voir si donner aux gens la possibilité d’enregistrer des vidéos plus longues est quelque chose que ses créateurs veulent explorer.

Selon le consultant en réseaux sociaux Matt Navarra, la société déploie la possibilité de créer des vidéos d’une durée maximale de trois minutes. Navarra a tweeté une capture d’écran de la mise à jour, indiquant que la fonctionnalité en est encore qu’au stade de test.

😮 TikTok is rolling out ability to upload longer videos of up to 3 minutes long 🤳🏻 pic.twitter.com/9ifs7s7Uh3 — Matt Navarra (@MattNavarra) December 2, 2020

Actuellement, TikTok permet à tous les créateurs de télécharger des vidéos d’une durée maximale d’une minute. Il s’est avéré être une longueur réussie, plus longue qu’un Vine, plus courte que la plupart des vidéos YouTube. La contrainte de trouver des moyens de créer quelque chose de drôle en 60 secondes fait partie de ce qui fait fonctionner TikTok. Ne pas avoir à se concentrer plus d’une minute sur une vidéo et pouvoir facilement passer à la suivante juste après est une fonctionnalité bienvenue dans un monde dominé par un contenu plus long.

Les vidéos de trois minutes sur TikTok ressemblent à une réplique miniature de YouTube, à l’époque où les vidéos YouTube duraient moins de 10 minutes. Cela remplira-t-il l’espace laissé par la disparition de Quibi? Trois minutes, c’est beaucoup de temps. Cela pourrait permettre des bandes-annonces de films complètes ou des tutoriels de maquillage – des choses que l’on trouve le plus souvent sur YouTube.

Écoutez, ce n’est peut-être pas la pire des choses – les gens ont été contrariés lorsque Twitter a doublé la longueur d’un tweet de 140 à 280 caractères, mais cela a généralement bien fonctionné. Pourtant, l’inquiétude est justifiée. De courtes vidéos ont défini TikTok. Pas sûr que certains veulent passer en revue le récapitulatif de Riverdale de trois minutes par quelqu’un simplement parce qu’il en ont la possibilité.