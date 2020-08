Google arrête la vente des Pixel 4 et Pixel 4 XL

Google a arrêté la production et la commercialisation des Pixel 4 et Pixel 4 XL sur son store en ligne.

Malgré la courte période de disponibilité, Google a confirmé qu’il continuerait à prendre en charge la gamme Pixel 4 avec des mises à jour logicielles et de sécurité pendant au moins trois ans à compter de sa première disponibilité, soit jusqu’à la mi-octobre 2022.

C’est la fin pour les smartphones Pixel 4 et Pixel 4 XL de Google, car le géant de la technologie a officiellement cessé de vendre les appareils après moins de 10 mois sur le marché.

Google a présenté le Pixel 4 et son grand frère, le Pixel 4 XL, le 15 octobre 2019, et a lancé les téléphones un peu plus d’une semaine plus tard le 24.

Un porte-parole de Google a déclaré jeudi à The Verge que le Google Store avait fait l’inventaire de ses stocks et il apparaît que l’entreprise a écoulé tous ses derniers Pixel 4. Les personnes toujours intéressées par l’achat d’un appareil sont encouragées à vérifier leur disponibilité auprès des enseignes partenaires de Google ou dans les magasins des opérateurs car la firme Mountain View ne réapprovisionnera pas ses stocks, ni ceux des autres revendeurs.

La ligne Pixel 4 étant désormais en rupture de stock dans sa boutique en ligne, Google n’a techniquement pas de smartphone actuellement en vente. Le Pixel 3a est toujours répertorié mais apparaît comme en rupture de stock. Le nouveau Pixel 4a qui a été annoncé plus tôt cette semaine n’arrivera que le 20 août. Les Pixel 4a 5G et Pixel 5 ont également été dévoilés lundi, mais aucun ne sera disponible avant l’automne.