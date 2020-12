Disney et Pebble Gear lancent la Kids Tablet, une tablette éducative

Disney et Pebble Gear lancent la Kids Tablet, une nouvelle gamme de tablettes éducatives et ludiques pour les jeunes enfants.

Disney et Pebble Gear ont annoncé hier la sortie en France de la Kids Tablet. Cette nouvelle gamme de tablettes exclusives pour enfants de 3 à 8 ans intègre les licences La Reine des Neiges 2, Cars, Toy Story 4 et Mickey Et Ses Amis. Développée conjointement par Disney et Pebble Gear, la Kids Tablet est le premier produit numérique officiel de la marque Disney spécialement conçue pour permettre aux enfants d’accéder à des contenus éducatifs et ludiques en toute sécurité. Chaque tablette intègre à vie trois jeux et dix e-books exclusifs pour chacune des quatre licences. Elles bénéficient également de niveaux de lectures et de difficultés adaptés aux différentes tranches d’âges des enfants.

Cerise sur le gâteau : 500 jeux et applications sont gratuits pendant les 12 premiers mois et peuvent ensuite être accessibles sous forme d’abonnement prépayé via le GameStore Junior. Tous ces éléments sont gratuits et sans publicité, car la Kids Tablet n’a pas d’achats intégrés dans l’application et pas de fenêtre publicitaire intempestive.

« Nous sommes ravis d’avoir collaboré avec les équipes Disney pour développer ce produit 100 % sécurisé pour les enfants. La Kids Tablet permet aux enfants d’explorer un monde de contenus numérique avec leurs héros préférés, tout en rassurant les parents puisqu’elle bénéficie d’un système totalement fermé et d’un tableau de bord de suivi parental », souligne Neil Meredith, directeur de Digital Goals Ltd, la société mère de Pebble Gear.

Les parents peuvent gérer et personnaliser à distance les comptes des enfants, jusqu’à 4 par tablettes. Des statistiques permettent de veiller sur le temps passé devant l’écran.

En plus de la tablette, une coque de protection labellisée est fournie assurant ainsi une protection optimale. Une collection d’accessoires officiels Disney comprenant des housses et pochettes de transport et des écrans de protection. En termes de technologie, ces tablettes de 7 pouces sont équipées d’un processeur quadricœur 1,3 GHz, de 1 GB de RAM, d’un haut-parleur et microphone intégré et de deux caméras, une frontale et une arrière. L’écran des tablettes Disney dispose également d’un filtre bleu pour préserver la vue des enfants.

Caractéristiques

Chaque tablette contient 3 jeux à thème adaptés à l’âge des enfants

Jusqu’à 12 niveaux selon le jeu choisi

Chaque tranche d’âge possède différents niveaux de difficulté

10 e-books Disney inclus

Différents stades de lecture possibles selon les âges

Système fermé et filtre Internet sécurisé via l’application Kiddoware Safe Browser installée à vie sur les tablettes

Tableau de bord de contrôle parental permettant de gérer et de personnaliser l’utilisation des tablettes par les enfants

Possibilité de créer jusqu’à 4 comptes

Affichage des statistiques d’utilisation

Plus de 500 applications et jeux éducatifs sur GameStore Junior, qui sont régulièrement mis à jour (12 mois gratuits, puis accessibles sous forme d’abonnement prépayé)

Pas d’achat d’applications et de publicité possibles

Caractéristiques techniques

Affichage : 17,78 cm (7 pouces)

Résolution : 1 024 x 600

Densité de l’écran : 159 ppp

Stockage : mémoire de 16 Go (extensible jusqu’à 128 Go pour les photos)

Processeur : quadricœur 1,3 GHz

RAM : 1 GO de mémoire DDR3

Chargeur : 5 V max. 1,5 A inclus

Batterie : 2 700 mA (jusqu’à 9 heures d’utilisation).

Audio : Haut-parleur & microphone intégré

Caméra frontale 0,3 MP et caméra arrière 2 MP

Poids de 280 g

Pebble Gear™ OS basé sur Android 8.1

Couleurs : tablette noire avec une coque de protection adaptée aux enfants incluse

Service et garantie : 2 ans