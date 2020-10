La plateforme de streaming Quibi ferme déjà ses portes

Quibi, le service de streaming orienté mobile avec des vidéos courtes, s’arrête après un peu plus de six mois de fonctionnement.

La plateforme de vidéos courtes Quibi s’arrête après un peu plus de six mois d’exploitation, ce qui en fait l’un des services de streaming les plus éphémères à ce jour, selon le Wall Street Journal. La société a depuis confirmé qu’elle fermerait ses portes dans un message sur Medium de Jeffrey Katzenberg et Meg Whitman.

«Nous sentons que nous avons épuisé toutes nos options. En conséquence, nous avons pris à contrecœur la décision difficile de mettre fin à l’entreprise, de remettre de l’argent à nos actionnaires et de dire au revoir à nos collègues avec grâce », indique l’annonce.

Il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent être soulignés dans la disparition de Quibi: le lancement d’un service de streaming uniquement mobile au plus fort d’une pandémie mondiale lorsque les utilisateurs étaient coincés chez eux; le manque de contenu réel suffisamment convaincant pour tenter les abonnés; ou le fait que le contenu vidéo au format court a une quantité presque infinie de concurrence libre sous la forme de YouTube, TikTok et d’autres plateformes.

Quibi lui-même dénonce le manque de succès parce que «l’idée elle-même n’était pas assez forte pour justifier un service de streaming autonome ou à cause de notre timing». L’entreprise informera les abonnés actuels de la date limite à laquelle ils pourront accéder à Quibi.

On ne sait pas ce qu’il adviendra de la gamme de programmes originaux et de courts métrages coûteux de la société après la fermeture. Des articles antérieurs indiquaient que Katzenberg avait courtisé Apple, WarnerMedia et Facebook pour tenter d’acquérir la société de streaming assiégée plus tôt cette année. Lorsque ces efforts ont échoué, Katzenberg aurait tenté d’amener Facebook et NBCUniversal à au moins reprendre le contenu de Quibi, sans succès. Quibi continuera cependant d’essayer de vendre à la fois le contenu et la technologie sous-jacente utilisée dans ses applications dans les mois à venir.

Quibi a été lancé le 6 avril 2020, il y a un peu plus de six mois, avec deux forfaits: 4,99 $ (avec publicités) ou 7,99 $ (sans publicité). La société a cherché à se distinguer en se concentrant exclusivement sur les appareils mobiles au lancement, avec un système innovant où chaque programme était filmé et monté en format portrait et paysage, lui permettant d’être visualisé dans n’importe quelle orientation sur un smartphone. Il n’y avait pas d’option gratuite, en dehors d’un long essai gratuit, et aucune application TV jusqu’à cette semaine, lorsque la société a lancé des applications pour Apple TV, Android TV et Fire TV.

Malgré les 1,75 milliard de dollars que Katzenberg et la co-fondatrice et PDG Meg Whitman ont levé, Quibi a fait irruption sur la scène d’une manière très fébrile. Bien qu’il ait eu beaucoup de grands noms attachés à son contenu, et a même réussi à se frayer un chemin dans deux victoires aux Emmy Awards, le service n’a jamais semblé réussir à attirer de nombreux abonnés payants.

Un rapport de la société de suivi des applications Sensor Tower en juillet a affirmé que Quibi avait perdu plus de 90% de ses abonnés après la fin de l’essai initial de trois mois, avec seulement 72000 de ses quelque 910 000 utilisateurs qui s’étaient inscrits au lancement demeurant en tant que clients payants. . (Quibi a réfuté ces chiffres, affirmant qu’ils étaient «incorrects d’un ordre de grandeur», mais il n’a jamais fourni ses propres chiffres d’abonnés).