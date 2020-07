Quibi aurait perdu plus de 90% des premiers utilisateurs après l’essai gratuit

Plus de 90% des utilisateurs de Quibi ont abandonné la nouvelle plateforme vidéo après la fin de la période d’essai.

Le service de streaming Quibi n’a réussi à convertir qu’un peu moins de 10% de sa première vague d’utilisateurs en abonnés payants, explique la société d’analyse mobile Sensor Tower. Selon le nouveau rapport de la firme sur la croissance précoce de Quibi, la plateforme de vidéos courtes a fidélisé environ 910 000 utilisateurs au cours des premiers jours d’avril. Parmi ces utilisateurs, seulement 72 000 environ sont restés après l’essai gratuit de trois mois, indiquant que l’application avait un taux de conversion d’environ 8%.

Ce n’est pas si mal. Mais comparez-le aux débuts les plus réussis de l’industrie de la vidéo en streaming au cours des dernières années, Disney Plus, et l’image résultante est sombre pour Quibi, qui a du mal à trouver un succès parmi ses programmes axés sur le mobile et à gagner du terrain avec son public cible, épris de TikTok, malgré la forte augmentation du temps d’écran pendant la pandémie de COVID-19. Selon Sensor Tower, Disney a réussi à convertir un pourcentage comparable de 11% des utilisateurs des premiers essais gratuits, mais cela représentait environ 9,5 millions de personnes, selon les estimations de la firme, pour Disney Plus au cours de ses trois premiers jours de disponibilité aux États-Unis et au Canada. Depuis lors, Disney a ajouté des dizaines de millions d’abonnés supplémentaires et compte désormais plus de 50 millions d’utilisateurs payants en avril grâce en partie à son expansion internationale.

Ces chiffres ne doivent pas être confondus avec le nombre d’abonnés payants actuels de Quibi. Bien que la société n’ait pas encore dévoilé ce chiffre très important, elle a déclaré que plus de 5,6 millions de personnes avaient téléchargé l’application depuis avril. Nous ne savons pas combien de personnes ont téléchargé l’application après ses premiers jours et nous avons décidé de la convertir en utilisateur payant après la fin de l’essai gratuit.

Sensor Tower estime également que seulement 4,5 millions de personnes ont téléchargé Quibi au total. L’écart entre ce chiffre et celui officiel de Quibi suggère que Sensor Tower pourrait également être loin dans ses estimations du nombre d’utilisateurs convertis par Quibi au cours de ses trois premiers jours. Dans un communiqué donné à The Verge, un porte-parole de Quibi a déclaré: «Le nombre d’abonnés payants est incorrect d’un ordre de grandeur. À ce jour, plus de 5,6 millions de personnes ont téléchargé l’application Quibi. Notre conversion du téléchargement vers la version d’essai est supérieure aux références des applications mobiles, et nous constatons une excellente conversion en abonnés payants – à la fois parmi nos inscriptions d’essai gratuit de 90 jours à partir d’avril, ainsi que nos inscriptions d’essai gratuit de 14 jours à partir de mai et juin. «

Cela dit, Sensor Tower est une société d’analyse réputée connue pour avoir communiqué des estimations précises et, en l’absence de chiffres concrets de Quibi lui-même, l’image que son rapport dresse les activités du service de streaming n’est pas rose. Les données de Sensor Tower ne tiennent pas compte non plus de situations telles qu’un utilisateur d’iPad téléchargeant Quibi, même si elles ne sont pas optimisées pour autre chose que des écrans de smartphone, ou des utilisateurs supprimant l’application et la téléchargeant à nouveau ou sur un appareil séparé, toutes les situations pouvant conduire à Quibi. chiffre de téléchargement total plus grand.