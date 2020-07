Comment créer une adresse hotmail / Outlook ?

La création d’un compte Hotmail peut sembler délicate, mais c’est en fait quelque chose de vraiment facile à faire. Voici comment créer votre compte de messagerie.

Les comptes Hotmail (maintenant Outlook) sont similaires aux comptes Gmail. Si vous souhaitez utiliser Gmail, vous devez vous inscrire à Gmail et Hotmail ne fait pas exception, l’inscription à Hotmail vous permet d’envoyer et de recevoir des e-mails de vos collègues et amis.

Il y a juste quelques étapes d’enregistrement simples pour créer un compte Hotmail. Actuellement, Microsoft Corporation fournit toujours aux utilisateurs deux services de messagerie gratuits, qui sont @outlook.com et @hotmail.com.

Suivez les instructions ci-dessous pour vous inscrire à Hotmail :

1. Ouvrez Firefox ou Google Chrome, Safari, ou bien Opera, … puis cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription à Hotmail.

Entrez un nom d’utilisateur : la partie de l’adresse e-mail qui précède @ outlook.com.

Sélectionnez la flèche déroulante à l’extrême droite du champ du nom d’utilisateur pour changer le domaine de Outlook.com par défaut en hotmail.com si vous préférez une adresse Hotmail. Sélectionnez ensuite Suivant.

Saisissez, puis ressaisissez un mot de passe, puis sélectionnez Suivant.

Saisissez votre prénom et votre nom dans les champs prévus, puis sélectionnez Suivant.

Choisissez votre pays / région, entrez votre date de naissance, puis sélectionnez Suivant.

Vous pouvez maintenant ouvrir votre nouveau compte Outlook.com sur le Web ou le configurer pour l’accès aux programmes de messagerie sur les ordinateurs et les appareils mobiles.

Fonctionnalités d’Hotmail (Outlook.com)

Un compte de messagerie Hotmail (Outlook.com) offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un client de messagerie. De plus, il comprend:

– Une boîte de réception ciblée pour vos e-mails les plus importants.

– Des swipes pour archiver et supprimer des messages.

– La possibilité de planifier des messages pour qu’ils retournent dans votre boîte de réception à une heure spécifiée.

– Une option pour épingler les messages importants en haut de votre boîte de réception.

– Fonctionnalités de formatage de texte pour personnaliser vos e-mails sortants.

Hotmail (Outlook) ajoute également des itinéraires de voyage et des plans de vol à partir d’e-mails à votre calendrier. Il joint des fichiers de Google Drive, Dropbox, OneDrive et Box. Vous pouvez même modifier des fichiers Microsft Office directement dans votre boîte de réception.

Outlook.com ou Hotmail.com ?

Microsoft a acheté Hotmail en 1996. Le service de messagerie électronique a subi plusieurs changements de nom, notamment MSN Hotmail et Windows Live Hotmail. La dernière version de Hotmail a été publiée en 2011. Outlook.com a remplacé Hotmail en 2013. À cette époque, les utilisateurs de Hotmail avaient la possibilité de conserver leurs adresses de messagerie Hotmail et de les utiliser avec Outlook.com. Il est toujours possible d’obtenir une nouvelle adresse e-mail Hotmail.com lorsque vous passez par le processus d’inscription Outlook.com.