My Hero Academia Saison 2 Streaming VOSTFR

Comment regarder en streaming la saison 2 en VOSTFR de l’animé My Hero Academia sur internet ? Voici la réponse.

My Hero Academia est un manga shōnen écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi. Il est pré-publié depuis juillet 2014 dans le magazine Weekly Shōnen Jump de l’éditeur Shūeisha, et vingt-six tomes sont sortis en mars 2020. La version française est publiée par Ki-oon depuis avril 2016 et compte vingt-cinq tomes à ce jour.

Une adaptation en animé a été faite par le studio Bones. Celle-ci a été diffusée entre avril et juin 2016 sur MBS au Japon et en simultané sur le site ADN dans les pays francophones et la chaîne J-One. Une deuxième saison a été diffusée entre avril et septembre 2017, suivie par une troisième saison diffusée entre avril et septembre 2018. Une quatrième saison est diffusée entre octobre 2019 et avril 2020. La série est diffusée en version française sur Toonami depuis le 12 février 2018. Le manga a également eu droit à deux films d’animation, qui sont sortis en août 2018 et décembre 2019.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, voici le synopsis :

Suivez Izuku et tous ceux de la seconde A dans le grand Festival de Sport de la YUEI mais ce ne sera pas tout ! Même s’ils ont résisté à l’Association des Vilains, nos héros ont encore tout à prouver aux yeux du monde et devront se dépasser pendant le Festival de Sport de l’Académie YUEI mais par la suite également ! De nouveaux challengers viendront mettre au défi Izuku et ses amis ! Sauront-ils faire face et se montrer aussi forts et même plus forts que les seconde B

Regarder My Hero Academia Saison 2 en streaming VOSTFR

La saison 2 de l’animé est disponible sur la plateforme ADN ainsi que sur Netflix depuis peu. L’autre possibilité pour voir l’animé sans payer, est de se tourner vers les sites illégaux, en faisant une recherche sur Google avec le nom de l’animé suivi des mots-clés « en streaming ».