Les utilisateurs de PlayStation plus intelligents que les utilisateurs de Xbox ?

Une étude révèle que les utilisateurs de PlayStation sont plus intelligents que les utilisateurs de Xbox.

Royal Panda, une société qui exploite un casino en ligne canadien, a récemment mené une étude auprès de 1 001 joueurs suivant leur intelligence sur plusieurs plateformes et plusieurs jeux vidéo. Fait intéressant, les résultats ont montré que les utilisateurs de PlayStation étaient plus intelligents que les joueurs Xbox.

En collaboration avec des experts universitaires, Royal Panda a développé un quiz en quatre parties qui mesurait l’intelligence verbale, le raisonnement logique, la capacité mathématique et le raisonnement visuel. Avant de passer les tests, les administrateurs ont demandé aux répondants de remplir un questionnaire démographique pour déterminer leurs préférences en matière de jeux, d’informatique et de mobile.

Parmi les consoles, les utilisateurs de PlayStation 4 étaient les plus intelligents dans l’ensemble, avec un QI moyen de 110,7. Les utilisateurs de Xbox One et de Switch en moyenne 103,8 et 101,3, respectivement. Cependant, sur toutes les plates-formes, les joueurs sur PC, peut-être sans surprise, sont sortis en tête avec un QI moyen de 112,3. Les utilisateurs mobiles étaient les plus bas avec 99,4.

En ce qui concerne les préférences de jeu, il semble que les joueurs de FPS militaires soient parmi les meilleurs penseurs. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege et Call of Duty Modern Warfare figurent dans le top cinq « intelligence » (premier et quatrième). Among Us et Minecraft classés deuxième et troisième par IQ, et les joueurs de FIFA ont complété le top cinq.

En revanche, les jeux mobiles Candy Crush et Angry Birds se sont classés les plus bas avec des scores de QI de 96,4 et 95,8, respectivement. Les jeux console/PC GTA Online, Assassin’s Creed et Rocket League sont légèrement mieux classés mais restent les scores les plus bas de la liste (99,6, 99,6 et 99,3, respectivement).

En regardant les niveaux de QI des préférences de bureau et mobiles, les utilisateurs de Mac (108,2) étaient légèrement plus intelligents que la foule de Windows (106,3), mais les propriétaires d’iPhone (102,1) étaient en retard de huit points derrière les fans d’Android (110,3).

Il s’avère également que les joueuses sont plus intelligentes que les hommes, mais tous les non célibataires le savaient déjà. Les femmes avaient en moyenne un QI de 108,4, tandis que les hommes se classaient 102,3. Ils sont également arrivés en tête des quatre indicateurs.