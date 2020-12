Ikea met fin à la publication de son catalogue papier

Ikea va cesser la publication de son célèbre catalogue papier, diffusé chaque année depuis près de 70 ans.

Le géant du meuble suédois Ikea a déclaré qu’il avait pris la décision de mettre fin à une tradition de sept décennies : arrêter son catalogue, l’une des plus grandes publications annuelles du monde, à mesure que les acheteurs se connectaient en ligne.

La publication a atteint un sommet en 2016, lorsque plus de 200 millions d’exemplaires ont été distribués aux ménages et aux magasins Ikea sur plus de 50 marchés.

Sa toute première édition, en 1951, avec le MK Wing Chair sur la couverture, a été tirée à 285 000 exemplaires et a été distribuée dans le sud de la Suède. Le dernier, de cette année, tourne à 40 millions d’exemplaires.

La décision fait partie de la volonté de l’enseigne de devenir plus numérique alors que les consommateurs recherchent de plus en plus l’inspiration en ligne, ainsi que les achats via le Web. Au cours des 12 mois précédant la fin du mois d’août, les ventes en ligne d’Ikea ont bondi de 45%.

«Le nombre d’exemplaires a diminué, mais nous avons également constaté que les gens ont beaucoup plus utilisé notre site Web, nos applications et nos médias sociaux. Le catalogue est devenu de moins en moins important », a déclaré Konrad Gruss, directeur général du franchiseur Inter IKEA Systems, une division du propriétaire de la marque Inter IKEA Group.

«L’intérêt pour le catalogue a diminué», a-t-il déclaré à Reuters dans une interview.

Gruss, un vétéran d’Ikea qui a pris le nouveau poste en juin, a déclaré qu’il était ému par cette décision, car le catalogue a été une grande partie d’Ikea pour lui et pour d’autres employés, qui ont grandi avec.

«Ce (le catalogue) a été une chose si importante pour nous», a-t-il ajouté.

Si le catalogue a toujours été une grande partie du budget marketing, il a refusé de donner des chiffres. L’argent économisé sera dépensé pour le marketing en ligne et via d’autres canaux.

Ikea travaille également sur une publication imprimée plus petite, axée sur l’inspiration pour l’ameublement de la maison, qui sera disponible dans les magasins l’année prochaine.