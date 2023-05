Mozilla planche sur des services payants à Thunderbird

Mozilla a fait savoir que des fonctionnalités et des services supplémentaires payants sont en préparation pour Thunderbird.

Ces dernières années, Thunderbird est devenu un logiciel autonome à succès grâce à la nouvelle filiale MZLA. Les dons sont en plein essor, mais Mozilla prévoit d’augmenter encore les chances de survie du programme avec des sources de revenus supplémentaires.

Mozilla Thunderbird a presque 20 ans et la société open source travaille dur sur l’avenir de l’un des clients de messagerie hors ligne les plus populaires disponibles sur le marché. L’avenir de Thunderbird est plus brillant que jamais, car les développeurs sont occupés à moderniser l’ancienne base de code du programme avec une approche plus légère et plus fiable et une nouvelle interface reconstruite à partir de zéro.

Comme le souligne clairement le rapport financier pour 2022 récemment publié, Mozilla Thunderbird n’est plus en mode survie. Grâce à l’équipe de base dédiée aux développeurs, à une « communauté passionnée » d’utilisateurs et à de « généreux donateurs », Thunderbird a été maintenu en vie pendant des périodes difficiles. Rien que pour les dons, 300 000 utilisateurs ont contribué plus de 6,4 millions de dollars en une seule année.

Les dons représentent plus de 99,9 % des revenus annuels de Thunderbird, indique le rapport susmentionné, ce qui signifie que les utilisateurs croient en la mission de MZLA et souhaitent voir le client de messagerie prospérer. Pas seulement en 2023, mais « des décennies dans le futur », dit Mozilla.

MZLA peut désormais compter sur une équipe de 24 personnes, ce qui améliore considérablement l’expérience de bureau Thunderbird. Des changements d’architecture plus importants sont à venir, avec certaines des améliorations incluses dans la version 115 « Supernova » prévue pour cet été et un gain plus important en 2024. En fait, en 2022, Mozilla a dépensé 79,8% de ses revenus totaux sur la rémunération des développeurs et des autres employés qui dirigent l’entreprise.

Mis à part les dons, MZLA a maintenant décidé d’étendre « au-delà de l’expérience de base » à laquelle les utilisateurs de Thunderbird sont habitués. L’entreprise réfléchit à des « sources de revenus supplémentaires », fournissant de nouveaux outils et services pour augmenter la productivité que les utilisateurs devront payer. Certains de ces ajouts seront introduits plus tard cette année, bien qu’en « état bêta ».

MZLA a tenté de rassurer sa base d’utilisateurs, déclarant que la société n’avait « pas l’intention de facturer de l’argent » pour l’expérience offerte par Thunderbird pour le moment, ni de supprimer des fonctionnalités et de « les facturer plus tard ». En termes simples, MZLA veut suivre la même voie empruntée avec Firefox, car Mozilla a commencé à intégrer des offres payantes (et totalement facultatives) dans son navigateur open source en commençant par Mozilla VPN.