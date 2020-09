Tyler « Ninja » Blevins revient sur Twitch

Le streamer américain Tyler « Ninja » Blevins est de retour en exclusivité sur Twitch, suite à la récente disparition de Mixer.

Ninja est de retour sur Twitch, exclusivement, dans le cadre d’un accord pluriannuel avec le site. C’est un autre grand pas pour Tyler «Ninja» Blevins, qui a eu une année riche en évènements, même en dehors de la pandémie en cours.

En août dernier, il a quitté Twitch après avoir signé un accord exclusif avec Mixer, qui a fermé à la fin du mois de juin, et qui a redirigé ses utilisateurs vers Facebook Gaming. Il s’est éloigné de la défunte plateforme en bien meilleure forme que le reste de ses pairs sur le site (à l’exception de Michael «Shroud» Grzesiek), avec apparemment le montant total de son contrat à sept chiffres dans ses poches. Et aujourd’hui, Blevins revient chez Twitch.

Son retour n’est pas rien, notamment à cause de la façon dont sa chaîne a été mal gérée après son départ. En effet, elle faisait la promotion d’autres chaînes de vidéastes sur la plateforme de streaming, mais la toute première diffusait de la pornographie. Blevins est probablement la figure la plus reconnaissable du streaming, ayant pleinement pénétré dans le courant dominant de la monoculture grâce à des accords avec Adidas, où il a une paire de chaussures personnalisée, et ayant vendu ses produits dans des endroits comme Walmart. (Il a également un skin dans Fortnite.)

En revenant sur Twitch, Blevins met fin à la question de savoir où il pourrait atterrir ensuite. En tant que l’un des anciens visages du site, il est sûr de revenir en tête des charts Twitch. Mais cette fois, il semble que ce sera selon ses propres conditions. Son premier stream a été mis en ligne hier.