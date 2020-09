LG dévoile un téléviseur MicroLED de 163 pouces

LG a fait ses premiers pas dans un possible monde télévisuel du futur avec le lancement de son premier écran microLED.

Les téléviseurs massifs sont en demande en ce moment, et pour beaucoup de gens, plus gros équivaut à mieux. En tant que tel, LG a lancé un téléviseur qui pourrait satisfaire votre envie de consommer du contenu sur des écrans proches de la taille d’un cinéma. Malheureusement, il s’adresse aux professionnels plutôt qu’aux millionnaires disposant de salons gigantesques.

Le téléviseur Magnit de LG offre non seulement 163 pouces de résolution 4K, mais c’est aussi le premier écran microLED de la société. Il est déployé cette semaine sur les marchés mondiaux, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

LG affirme que les pixels auto-émissifs à l’échelle micrométrique de l’écran MicroLED fournissent des images plus nettes et plus colorées avec un angle de vision plus large. Le Magnit utilise la technologie Black Coating de LG qui est appliquée à la surface des MicroLED, améliorant le contraste et la précision des couleurs tout en protégeant les pixels de l’humidité, de la poussière et des chocs externes. Il est également antireflet et anti-empreintes digitales.

En dehors de l’écran, le Magnit est doté d’un processeur d’imagerie Alpha AI capable d’analyser le contenu et de produire une image optimale en temps réel. Il tourne également sous WebOS.

Si vous êtes extrêmement riche et que cela ne vous dérange pas d’avoir un LG Magnit dans l’une des pièces de votre manoir, vous devrez peut-être chercher ailleurs; LG affirme qu’il est conçu pour les espaces commerciaux et publics tels que les centres de congrès, les halls d’hôtels et les salles d’exposition.

Le Magnit n’est pas le premier téléviseur monstre à utiliser la technologie MicroLED. Samsung a dévoilé l’année dernière The Wall Luxury, la dernière version de son écran microLED modulaire personnalisable. Il peut être configuré à partir d’une résolution de 73 pouces pour la maison en 2K jusqu’à 292 pouces en 8K. Sony, quant à lui, a construit un écran MicroLED 16K de 63 pieds pour une entreprise de cosmétiques japonaise.