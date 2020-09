Android 11 est maintenant disponible, voici les nouveautés

Google a lancé le déploiement de la mise à jour Android 11 en version stable. Voici les nouveautés de cette onzième version d’Android.

Google a commencé à déployer Android 11 auprès du grand public après plusieurs mois de test bêta. La dernière mise à jour du système d’exploitation est disponible en premier sur les appareils Pixel allant du Pixel 2 au nouveau Pixel 4A.

La dernière version d’Android 11 débarque également en version bêta sur plus d’appareils tels que les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro, les OnePlus 8 et 8 Pro, le Realme X50 Pro et le Reno 3 d’Oppo, Find X2 et Find X2 Pro Téléphone (s. Google dit que nous pouvons nous attendre à ce que davantage de fabricants rendent Android 11 disponible dans les mois à venir.

Caractéristiques

Avec Android 11, Google a principalement cherché à rendre l’ensemble de fonctionnalités complexes déjà présent sur Android plus visible et plus facile à utiliser. Par exemple, les petits avatars à bulles qui flottent sur l’écran vous permettent de naviguer plus facilement dans les discussions et il y a une section dédiée aux applications de messagerie tout en haut de la nuance de notification.

Pour les conversations prioritaires, les personnes de votre choix peuvent désormais accéder à vos paramètres Ne pas déranger.

Vous obtenez également un accès rapide à tous vos appareils domestiques connectés à Google Assistant avec le même menu d’alimentation que celui utilisé pour afficher les cartes de crédit et de récompense. Cela signifie que vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d’alimentation au lieu d’ouvrir plusieurs applications différentes pour contrôler votre thermostat, vos lumières ou vos serrures intelligentes.

La nuance de notification a gagné des contrôles multimédias universels dans la section bascule de notification, ce qui résout l’un des plus gros désagréments d’Android. Le lecteur multimédia de l’écran de verrouillage a peu de changements visuels, le plus notable est la suppression de la pochette d’album lors de la lecture de la musique. La fenêtre contextuelle de contrôle du son est plus compacte et vous pouvez maintenant définir la destination du son.

Un autre inconvénient sur Android a été la limite de fichiers de 4 Go pour les enregistrements vidéo, maintenant supprimée, vous pouvez donc filmer des vidéos jusqu’à ce que votre téléphone prenne feu et manque d’espace de stockage ou de batterie.

Si vous possédez l’une des plus de 500 voitures compatibles, Android Auto fonctionne désormais sans fil avec n’importe quel smartphone fonctionnant sous Android 11. Si vous avez une voiture plus ancienne, il y a toujours le grand écran tactile de 9 pouces de Sony, même s’il s’agit d’un kit coûteux.

Un enregistreur d’écran intégré a été ajouté pour ceux d’entre vous qui attendaient une solution native, et le panneau Récents vous permet de sélectionner du texte ou de prendre une capture d’écran à l’aide de boutons dédiés.

Mises à jour de sécurité et système

Cependant, Android 11 ne concerne pas uniquement les modifications de l’interface utilisateur. Google suit les traces d’Apple en verrouillant les autorisations afin que cela soit beaucoup plus difficile pour elles de collecter de données. Désormais, les applications vous demanderont chaque fois qu’elles ont besoin d’une autorisation pour accéder à votre microphone, à votre caméra ou à votre emplacement, avec le choix d’accorder cette autorisation une fois ou chaque fois que l’application est en cours d’utilisation.

Pour accorder un accès continu à une application, vous devez désormais accéder aux paramètres du téléphone pour définir ce comportement, car Google souhaite que vous soyez absolument sûr de cette décision. De plus, si vous arrêtez d’utiliser une application pendant une longue période, les autorisations de l’application seront automatiquement réinitialisées et, lors de son ouverture, vous serez à nouveau invité à décider du niveau d’accès que vous êtes prêt à lui donner à l’avenir.

Si vous utilisez un téléphone Android fourni par votre entreprise, Google a conçu Android 11 avec des protections supplémentaires qui assurent une séparation entre les données professionnelles et personnelles, ce qui rend ces dernières interdites aux administrateurs informatiques. L’accessibilité est également améliorée grâce à une meilleure compréhension du contenu de l’écran et du contexte de Voice Access, ainsi qu’à la génération d’étiquettes et de points d’accès pour les commandes vocales.

Android 11 apporte de nombreux autres changements mineurs, mais ceux-ci seront les plus visibles de tous. Plus important encore, Google intègre enfin davantage de fabricants Android avec l’idée de mises à jour en temps opportun.