Alors que de plus en plus de personnes ont actuellement recours au travail à distance, Google augmente la limite d’appels du groupe Duo de huit à douze.

Alors que nous travaillons tous ensemble pour pratiquer une distanciation sociale en toute sécurité, nous trouvons et adaptons des moyens de remplacer cette connexion personnelle entre amis, famille et collègues, en particulier par le biais des appels vidéo. Pour aider un plus grand nombre d’entre nous à rester connectés, Google Duo étend ses capacités d’appels de groupe pour permettre jusqu’à 12 personnes en un seul appel de groupe.

Au milieu de l’année dernière, Google Duo, sans doute l’une des meilleures applications d’appels vidéo pour Android et iOS, a acquis la possibilité de grouper les appels, en commençant par jusqu’à quatre personnes à la fois avant d’être rapidement propulsé pour permettre à des groupes de huit personnes

Google fait aujourd’hui passer de huit à douze le nombre maximum de personnes pouvant participer à un appel Duo, a annoncé la directrice principale de la gestion des produits de la société sur Twitter. « Nous reconnaissons que les appels de groupe sont particulièrement critiques en ce moment », a écrit Sanaz Ahari Lemelson. «Nous avons augmenté le nombre d’appels de groupe de 8 participants à 12 à compter d’aujourd’hui.» L’annonce n’a pas précisé si l’augmentation était permanente.

Duo a pris en charge les appels vidéo de huit personnes depuis mai de l’année dernière, lorsque Google a doublé le nombre maximum de participants de quatre à huit. La nouvelle limite de 12 personnes se compare à huit pour Houseparty, 32 pour Apple FaceTime, 50 pour Skype et Messenger et 100 pour l’offre gratuite de Zoom.

We are grateful that Duo is helping users see their loved ones all around the world. We recognize group calling is particularly critical right now. We have increased group calling from 8 participants to 12 effective today. More to come. #AllInThisTogether #COVID19

— Sanaz (@sanazahari) March 27, 2020