LG intègre des écrans OLED transparents dans des portes coulissantes en verre

LG s’est associé au fabricant suédois Assa Abloy Entrance Systems pour développer des portes coulissantes automatiques avec écrans OLED transparents intégrés.

LG a peut-être trouvé une nouvelle place pour les panneaux OLED, et il s’agit de portes coulissantes, ce qui est tout aussi fou que cela puisse paraître. À cette fin, la marque sud-coréenne a noué un partenariat avec le fabricant suédois Assa Abloy Entrance Systems qui a été annoncé hier.

Le géant de la technologie sud-coréen est l’un des principaux producteurs de panneaux OLED pour tout, des montres intelligentes, smartphones et tablettes aux ordinateurs portables, casques VR, téléviseurs intelligents et même téléviseurs enroulables. Assa Abloy est connue pour sa longue histoire de développement de portes automatisées pour les marchés résidentiels, commerciaux et industriels avec des ventes de plus de 11 milliards de dollars en 2019.

Les deux parties travaillent sur un projet qui intégrera la technologie d’affichage OLED transparente de LG dans des portes coulissantes en verre automatisées, qui seront alimentées par le logiciel SuperSign.

Plus tôt cette année, LG a révélé que ses écrans transparents avaient été intégrés dans les fenêtres des rames de métro de villes comme Pékin et Shenzhen, avec des plans pour les intégrer également dans les vitrines des magasins de détail dans un proche avenir.

Selon Prescient & Strategic Intelligence, le marché des écrans transparents devrait croître en moyenne de 46% par an, ce qui devrait se traduire par des ventes annuelles d’environ 5 milliards de dollars d’ici 2024. Samsung a en grande partie renoncé à faire des écrans transparents, avec des rapports de la société ayant cessé la production en 2016. Cela donne à LG l’occasion de capturer une grande part de ce marché, même si nous savons que Samsung joue au moins avec l’idée d’écrans transparents pour les smartphones.